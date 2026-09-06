Mustafa Cerić zaboravio da je sahranio ratnog zločinca

Prošlo je 16 godina kako je Mustafa Cerić zakopao ratnog zločinca Rasima Delića, a sa njim i sjećanje na taj događaj. Danas, nekadašnji reis-ul-ulema poziva patrijarha Porfirija da ne drži opijelo generalu Ratku Mladiću.

U maratonskom tekstu Cerić se obraća javnosti i patrijarhu Porfiriju od koga traži da odustane od opijela i poziva "Bosansku pravoslavnu crkvu", što je Cerićevo unitarno političko naslijeđe, da se ogradi od istog.

Prije 16 godina uz najveće vojne počasti sahranjen je ratni zločinac i nekadašnji general tzv. Armije RBiH Rasim Delić. Dženazu je predvodio tadašnji reis-ul-ulema Mustafa ef. Cerić. Pored velikog broja bošnjačkih zvaničnika sahrani je prisustvovao i tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić.

Ceriću smeta i saopštenje Srpske pravoslavne crkve u kojem se nije spomenula Srebrenica. Istom mjerom bi se moglo pitati Cerića, da li je na ukopu zločinca Delića spomenuo ozrenske žrtve koje su likvidirali mudžahedini čiji zloglasni odred je formirao nekadašnji general tzv. Armije RBiH.

Cerić kaže da je razočaran potezom Srpske pravoslavne crkve jer je umjesto da stanu uz "majke Srebrenice", Crkva staje uz mrtvog generala. Dok on, dostojan da hoda ovom zemljom, staje uz Nasera Orića i piše hvalospjeve o njemu.