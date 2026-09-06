Logo

Mustafa Cerić zaboravio da je sahranio ratnog zločinca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
06.09.2026 22:01

Komentari:

0
Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца
Foto: Printscreen/Youtube/Hayat

Prošlo je 16 godina kako je Mustafa Cerić zakopao ratnog zločinca Rasima Delića, a sa njim i sjećanje na taj događaj. Danas, nekadašnji reis-ul-ulema poziva patrijarha Porfirija da ne drži opijelo generalu Ratku Mladiću.

U maratonskom tekstu Cerić se obraća javnosti i patrijarhu Porfiriju od koga traži da odustane od opijela i poziva "Bosansku pravoslavnu crkvu", što je Cerićevo unitarno političko naslijeđe, da se ogradi od istog.

Prije 16 godina uz najveće vojne počasti sahranjen je ratni zločinac i nekadašnji general tzv. Armije RBiH Rasim Delić. Dženazu je predvodio tadašnji reis-ul-ulema Mustafa ef. Cerić. Pored velikog broja bošnjačkih zvaničnika sahrani je prisustvovao i tadašnji predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić.

Ceriću smeta i saopštenje Srpske pravoslavne crkve u kojem se nije spomenula Srebrenica. Istom mjerom bi se moglo pitati Cerića, da li je na ukopu zločinca Delića spomenuo ozrenske žrtve koje su likvidirali mudžahedini čiji zloglasni odred je formirao nekadašnji general tzv. Armije RBiH.

Cerić kaže da je razočaran potezom Srpske pravoslavne crkve jer je umjesto da stanu uz "majke Srebrenice", Crkva staje uz mrtvog generala. Dok on, dostojan da hoda ovom zemljom, staje uz Nasera Orića i piše hvalospjeve o njemu.

Мустафа Церић и Насер Орић
Mustafa Cerić i Naser Orić
Facebook

Podijeli:

Tagovi :

Mustafa Cerić

Rasim Delić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Чекић, судница

BiH

Sutra generalni štrajk u svim sudovima i Tužilaštvu

12 h

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

BiH

Požar kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i Rami

1 d

0
Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

BiH

Organizator hajke na Srbe je potomak teroriste koji slavi Handžar diviziju

1 d

5
СНСД у Фочи озваничио почетак кампање

BiH

SNSD u Foči predstavio kandidate: Nastavljamo da razvijamo Foču i Republiku Srpsku

2 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

01

Mustafa Cerić zaboravio da je sahranio ratnog zločinca

21

55

Noćas veliki broj građana Srpske kreće na sahranu generalu Mladiću

21

38

Tragedija kod Glamoča: Tijelo starije žene izvučeno iz bunara

21

29

Ovo je motociklista koji je poginuo danas u nesreći kod Bradine

21

21

Borac poražen na gostovanju Sarajevu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima