Požar kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i Rami

Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama, objavila je Federalna uprava civilne zaštite.

Požar je gasilo šest vatrogasaca Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kupres sa dva vozila, te pripadnici civilne zaštite ove opštine i radnici šumarije.

Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad, gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu.

Požar gase vatrogasci, pripadnici civilne zaštite, radnici šumarije Tomislavgrad, te mještani.

Na Plješevici, na području Bihaća, takođe je aktivan požar, ali smanjenog intenziteta.

Sinoć su mjestu Sovići u opštini Grude požar gasio "er traktor" sa osam ispuštanja vode, te vatrogasci sa osam vozila, uz pomoć mještana i pripadnika Crvenog krsta.

Opožareno je oko 135 hektara, prenosi Srna