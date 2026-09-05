Prazne stolice na Kastelu: Da li Stanivuković poslije šest godina vlasti gubi podršku Banjaluke?

Pokret „Sigurna Srpska“ sinoć je na banjalučkom Kastelu obilježio početak izborne kampanje, ali su, osim scenografije, reflektora i stranačkih poruka, pažnju privukle i brojne prazne stolice u publici.

Fotografije sa skupa pokazuju da značajan dio postavljenih mjesta nije bio popunjen, što neminovno otvara pitanje političke mobilizacije Draška Stanivukovića u gradu kojim upravlja već šest godina.

Kastel je trebalo da pokaže snagu novog političkog projekta i podršku koju Stanivuković ima u Banjaluci. Umjesto toga, kadrovi iz publike otvorili su sasvim drugačije pitanje. Da li je između političke scenografije i stvarnog raspoloženja građana nastao ozbiljan jaz?

Posebno je zanimljivo što je riječ o Banjaluci, političkoj bazi na kojoj je Stanivuković izgradio svoj uspon. Nakon šest godina upravljanja gradom, građani više ne ocjenjuju obećanja već rezultate. Stanje infrastrukture, saobraćaja, komunalnih usluga, investicija i način na koji se grad razvija sada su konkretan test njegove politike.

Fotografija sa skupa PSS-a 24srpska.com

Zato prazne stolice same po sebi nisu dokaz izbornog raspoloženja, ali jesu politička slika koju će u kampanji biti teško zanemariti.

Fotografija sa skupa PSS-a 24srpska.com

Ako je namjera otvaranja kampanje bila da se pokaže masovnost, snaga i entuzijazam, fotografije sa Kastela ostavljaju znatno drugačiji utisak.

Možda zato najvažnije pitanje tek slijedi: da li Banjalučani nakon šest godina žele još obećanja ili su počeli da traže račun za ono što je do sada urađeno?

(24srpska)