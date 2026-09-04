Učenik banjalučke škole pao u nesvijest, nastavnici pozlilo

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen rekao je za ATV da je Hitna pomoć intervenisala u banjalučkim školama jer je pozlilo jednoj nastavnici i učeniku.

"Nije sporno, i zdrav organizam teško podnosi ove vrućine, a pogotovo đaci i nastavnici koji već imaju određene zdravstvene probleme. Juče nam je jedan učenik pao u nesvijest, pozlilo mu je, a popodne je pozlilo i jednoj nastavnici. Hvala Bogu, sve se dobro završilo. Što bi rekli, sit gladnog ne razumije. Svima koji komentarišu poručujem: dođite u učionicu, budite 45 minuta, pa ćete vidjeti kako je kupati se u znoju", kaže Popržen, odgovarajući na pojedine kritike zbog obustave nastave usljed visokih temperatura.

Dodaje da temperatura značajno varira u zavisnosti od toga na koju su stranu učionice okrenute.

"U učionicama koje su okrenute ka zapadu još se i može raditi, ali tamo gdje su prozori na jugoistoku, boravak je postao apsolutno nepodnošljiv. Nijedan dječiji ni nastavnički život, niti bilo čije zdravlje, nije vrijedno toga da se nastava po svaku cijenu održava tokom ovih nekoliko dana. Ovo je dobar i opravdan potez za cijelu Republiku Srpsku", poručuje Popržen.