Sutra počinje A STRING FEST: Banjalučka publika tri dana pred vrhunskim umjetnicima evropske i regionalne scene

A STRING FEST počinje sutra, 4. septembra, koncertom „Uspomene“ u 20 časova u Koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Festival će tokom tri dana okupiti vrhunske umjetnike sa bogatim međunarodnim iskustvom, uz koncerte, masterklasove, susrete sa publikom, program za najmlađe i otvoreni studio posvećen izradi i restauraciji gudačkih instrumenata.

Na otvaranju će nastupiti Nikola Pančić, Sonja Vojvodić, Dejan Mlađenović, Đorđe Milovanović, Mladen Miloradović, Jeremias Fliedl i Sonja Bobrek Savić. Program „Uspomene“ povezuje Faurea, Mahlera, Gidona Klajna i Čajkovskog, kroz djela različitih epoha i kamernih sastava.

U Kući Milanovića biće otvoren studio francuskog graditelja i restauratora gudačkih instrumenata Nikolasa Brunela, dok će se kroz masterklasove mladim muzičarima predstaviti Nikola Pančić, Dejan Mlađenović i Jeremias Fliedl.

Subota, 5. septembar, donosi cjelodnevni program u kojem se izvođačka umjetnost povezuje sa znanjem, pedagoškim radom i vještinom izrade instrumenata.

Najmlađa publika biće u fokusu jutarnjeg koncerta ansambla Gamfis u Banskom dvoru u 10 časova , čija će koncertna dvorana biti posebno prilagođena bebama i roditeljima. Pažljivo odabran program i ambijent prilagođen najmlađim slušaocima otvoriće prostor za njihov prvi susret sa koncertnom muzikom.

Istog dana, u 18 časova u Kući Milanovića, publika će imati priliku da razgovara sa članicama Beogradske filharmonije Mirjanom Nešković i Jelenom Dimitrijević koje čine ansambl Resonus.

Subotnji program završava koncertom dua Almir Mešković harmonika i Daniel Lazar violin u 20 časova u Banskom dvoru. Njihov umjetnički izraz povezuje folklor i tradiciju donoseći publici program u kojem se različiti kulturni uticaji pretvaraju u autentičan umjetnički doživljaj.

Kultura Almir Mešković i Daniel Lazar centralni koncert drugog dana "A String Festa 2026"

Nedjelja počinje u podne matine koncertom ansambla Resonus, koji čine članice Beogradske filharmonije. Koncert će biti održan u Muzeju Republike Srpske, a ulaz je besplatan.

Završni festivalski koncert zakazan je za nedjelju, 6. septembra, u 20 časova u Koncertnoj dvorani Banskog dvora. Pred banjalučkom publikom nastupiće No Borders Orchestra (NBO), međunarodno priznat simfonijski ansambl koji okuplja vrhunske profesionalne muzičare sa prostora Zapadnog Balkana.

NBO već više od decenije pomjera granice koncertnog formata, povezujući vrhunsko muziciranje sa savremenim umjetničkim izrazom i društvenim temama. U okviru „Lovers Tour“, nova produkcija ansambla predstavlja savremena djela i Mahlerov „Adagieto“, dok režiju potpisuje poznati južnoafrički reditelj Bret Bailej.

Publika će tokom tri dana imati priliku da sluša vrhunske umjetnike, upozna njihov rad i iskustva, zaviri u svijet izrade i restauracije instrumenata, prati rad mladih muzičara i prisustvuje umjetničkim programima namijenjenim različitim generacijama.

Ulaznice za koncerte mogu se kupiti putem platforme GIGSTIX.