„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

„Grand Theft Auto 6“ još nije stigao u prodaju, ali je već uspio da izazove rasprave koje nemaju mnogo veze sa pucnjavama, krađom automobila i drugim sadržajima po kojima je čuveni serijal poznat.

Ovoga puta u centru pažnje našla se ljubavna veza glavnih junaka, zbog koje je jedna influenserka odlučila da vjereniku zabrani igranje.

Američka tiktokerka Šelbi Has, koju na društvenim mrežama prati oko milion ljudi, objavila je snimak u kojem je pozvala žene da svojim momcima, vjerenicima i muževima ne dozvole da igraju GTA 6.

Njen video prikupio je više od pet miliona pregleda i podijelio korisnike društvenih mreža. Dok su je jedne žene podržale, druge nisu mogle da razumiju kako odnos između dva izmišljena lika može da predstavlja problem u stvarnoj vezi.

Zasmetala joj virtuelna romansa

Glavni junaci nove igre su Džejson Duval i Lusija Kaminos, ljubavni i kriminalni partneri čija je priča djelimično inspirisana Boni i Klajdom. Igrač će moći da upravlja oboma, ali i da utiče na način na koji se njihov odnos razvija.

Upravo su detalji tog sistema zasmetali Šelbi.

@diaryofasalesgirl idc I run a strict program my man is not playing gta6 idc ♬ original sound - shelby haas

– Nema šanse da moj vjerenik igra GTA 6 nakon što sam vidjela da u igri doslovno moraš da održavaš vezu sa djevojkom, šalješ joj poruke, a ona se naljuti ako joj ne odgovoriš. Uz to moraš da je vodiš i na sastanke – rekla je Has.

Ona je zatim navela da se u igri pojavljuju nudistička zajednica i striptiz-klubovi, sadržaji koji su postojali i u ranijim nastavcima franšize.

– Ne dozvolite svom dečku, vjereniku ili mužu da igra GTA 6 – zaključila je tiktokerka.

Previdjela važan detalj

Ipak, romantični dio odnosa Džejsona i Lusije neće biti obavezan. Predstavnici kompanije Rokstar objasnili su da igrači mogu da razvijaju njihovu emotivnu vezu, provode vrijeme zajedno i odlaze na sastanke, ali da neće biti kažnjeni ukoliko odluče da taj dio igre zanemare.

Džejson i Lusija će u svakom slučaju ostati partneri u kriminalu, jer je njihova saradnja važna za glavnu priču. Koliko će njihov odnos biti romantičan zavisiće od izbora igrača, potvrdio je jedan od rukovodilaca studija Rokstar Nort.

„To je samo igra“

Snimak je pokrenuo raspravu o ljubomori, granicama u vezi i pitanju da li se ponašanje u video-igri uopšte može posmatrati kao oblik prevare.

Jedna korisnica podržala je Šelbi i napisala:

– Hvala ti što si ovo objavila. Kod mene to definitivno ne prolazi.

Druge žene smatrale su da je njena reakcija pretjerana.

– To je samo igra... Jesmo li zaista toliko nesigurne? – glasio je jedan od komentara.