Snimak za nevjericu: Muškarca udario grom kad je krenuo kod zubara

Jedna srećni Njujorčanin preživio je udar groma, koji ga je pogodio dok je tokom grmljavinske oluje išao na zakazani pregled kod zubara!

Tomasa Fahmija je grom pogodio prošlog četvrtka dok je išao prema svom automobilu, parkiranom ispred njegove kuće na Staten Ajlendu.

Na snimku nadzorne kamere vidi se kako hoda sa otvorenim kišobranom po jakoj kiši. Dok se udaljavao od svoje bijele ograde, grom je udario direktno u njega, prenosi Dejli Mejl.

U djeliću sekunde, Fahmi se srušio na zemlju. Ali je, neverovatnim spletom okolnosti, preživeo udar, a zatim je viđen kako šepajući odlazi nazad do svoje kuće kako bi pozvao pomoć. Čulo se kako zadihano iznova govori: "O, moj Bože!".

"Bio je to veoma snažan osjećaj pečenja. Trnjenje, utrnulost, bol, jak bol u oba stopala", rekao je Fahmi.

Njegova komšinica Stefani Homan, prva mu je pritekla u pomoć

"Čula sam: ‘Pomozite mi, pomozite mi’, pa sam otrčala do vrata i vidjela ga na zemlji".

Nije zadobio vidljive opekotine niti teže povrede, ali je prevezen u obližnju bolnicu "Northwell Staten Island University Hospital".

Moment New Yorker is struck by lightning as he holds umbrella during thunderstorm... but is able to stagger to fetch help https://t.co/2OJncJrHvU — Daily Mail (@DailyMail) September 2, 2026

Tamo je ostao preko noći, dok su ga ljekari nadzirali, a narednog dana je pušten iz bolnice. Fahmi radi u kancelariji američke predstavnice Nikol Maljotakis na Staten Ajlendu.

Fahmi, koji kaže da je čovjek vjere, rekao je da je ovo iskustvo promijenilo njegov pogled na život.

"Samo da biste cijenili život, osmehnite se i udahnite svjež vazduh s vremena na vrijeme i ne dozvolite da vas život preplavi".

Staten Island man survives a lightning strike on his way to the dentist.



“Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout my whole body were completely unprecedented; tingling, numbness, pain, just I feel this burning sensation.”



He went to… pic.twitter.com/7gXsZpLOIj — John Luke (@yesknow) September 2, 2026

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, oko 37 miliona udara groma pogodi SAD svake godine. Ali šanse da budete pogođeni su manje od jedan prema milion. Pored toga, oko 90 odsto svih ljudi pogođenih gromom preživi.

Nažalost, na Floridi je dvogodišnje dijete jedne majke prošlog mjeseca poginulo od udara groma. Kenija Glazgov (31) šetala je ulicom u Margejtu, blizu Fort Loderdejla na Floridi, sa svojom dvogodišnjom ćerkom Kenedi kada je 23. avgusta izbila grmljavina.

(Telegraf.rs)