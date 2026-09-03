Logo

Snimak za nevjericu: Muškarca udario grom kad je krenuo kod zubara

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 16:55

Komentari:

0
Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Foto: pexels/Luis Lima

Jedna srećni Njujorčanin preživio je udar groma, koji ga je pogodio dok je tokom grmljavinske oluje išao na zakazani pregled kod zubara!

Tomasa Fahmija je grom pogodio prošlog četvrtka dok je išao prema svom automobilu, parkiranom ispred njegove kuće na Staten Ajlendu.

Na snimku nadzorne kamere vidi se kako hoda sa otvorenim kišobranom po jakoj kiši. Dok se udaljavao od svoje bijele ograde, grom je udario direktno u njega, prenosi Dejli Mejl.

U djeliću sekunde, Fahmi se srušio na zemlju. Ali je, neverovatnim spletom okolnosti, preživeo udar, a zatim je viđen kako šepajući odlazi nazad do svoje kuće kako bi pozvao pomoć. Čulo se kako zadihano iznova govori: "O, moj Bože!".

"Bio je to veoma snažan osjećaj pečenja. Trnjenje, utrnulost, bol, jak bol u oba stopala", rekao je Fahmi.

Njegova komšinica Stefani Homan, prva mu je pritekla u pomoć

"Čula sam: ‘Pomozite mi, pomozite mi’, pa sam otrčala do vrata i vidjela ga na zemlji".

Nije zadobio vidljive opekotine niti teže povrede, ali je prevezen u obližnju bolnicu "Northwell Staten Island University Hospital".

Tamo je ostao preko noći, dok su ga ljekari nadzirali, a narednog dana je pušten iz bolnice. Fahmi radi u kancelariji američke predstavnice Nikol Maljotakis na Staten Ajlendu.

Fahmi, koji kaže da je čovjek vjere, rekao je da je ovo iskustvo promijenilo njegov pogled na život.

"Samo da biste cijenili život, osmehnite se i udahnite svjež vazduh s vremena na vrijeme i ne dozvolite da vas život preplavi".

Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, oko 37 miliona udara groma pogodi SAD svake godine. Ali šanse da budete pogođeni su manje od jedan prema milion. Pored toga, oko 90 odsto svih ljudi pogođenih gromom preživi.

Nažalost, na Floridi je dvogodišnje dijete jedne majke prošlog mjeseca poginulo od udara groma. Kenija Glazgov (31) šetala je ulicom u Margejtu, blizu Fort Loderdejla na Floridi, sa svojom dvogodišnjom ćerkom Kenedi kada je 23. avgusta izbila grmljavina.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njujork

udar groma

grom ubio čovjeka

Komentari (0)

Pročitajte više

Теслић пожар велики шумски пожар ватрогасци гашење ватре

Gradovi i opštine

Tri šumska požara u Tesliću izazvana gromom

1 d

0
Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Region

Zastrašujući snimak iz komšiluka: Pogledajte moćan udar munje

1 sedm

0
Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине

Svijet

Majka i dvogodišnja kćerka stradale od udara groma

1 sedm

0
Олуја, муња, гром

Srbija

Grom udario u drvo i izazvao požar

1 sedm

0

Više iz rubrike

Чувени доктор упуцан испред Клинике за вантјелесну оплодњу: Нападач испалио 20 хитаца!

Svijet

Čuveni doktor upucan ispred Klinike za vantjelesnu oplodnju: Napadač ispalio 20 hitaca!

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp pred odlukom o Iranu: Kraj operacije ili nova eskalacija?

5 h

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.

Svijet

Tramp saopštio da se obim isporuke nafte kroz Ormuski moreuz vratio na nivo prije sukoba

6 h

1
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Svijet

Državljanin Srbije teško povrijeđen: Na njega naletjelo vozilo kojim je upravljala starica (84)

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

09

EU mijenja pravila za pakete iz onlajn trgovine, stiže i nova naknada

19

54

U Prijedoru održan 5. Međunarodni sajam "EKSPO Prijedor 2026"

19

51

Više od 500.000 KM za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama

19

39

Čeka nas novo poskupljenje goriva?

19

38

Aleksandra Prijović krstila kćerku, objavila emotivnu fotografiju: Gala proslava za mezimicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima