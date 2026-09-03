Avion u kom je tijelo generala Mladića sletio u Beograd

Avion Vlade Srbije sa tijelom generala Ratka Mladića sletio je oko 17.50 časova na beogradski aerodrom “Nikola Tesla”.

U avionu kojim je iz Haga dopremljeno tijelo generala Mladića su sin generala Mladića, Darko Mladić, unuka Anastasija, ministar pravde Nenad Vujić i dva ratna saborca generala Mladića.

Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.

Prije smrti je imao više moždanih udara, a Mladićeva porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno liječenje u Srbiji, ali su ti zahtjevi odbijeni.

Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu da razmotri zahtjev za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, ali je Mehanizam odbio sve te zahtjeve.