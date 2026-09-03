Tijelo generala Mladića dopremljeno na VMA, biće urađena obdukcija

Kolona automobila, u kojoj je i kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića, stigla je na Vojnomedicinsku akademiju /VMA/ u Beogradu.

Kako je ranije objavljeno, biće objaljena obdukcija tijela, a rezultati će biti dostavljeni porodici.

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Podsjećamo, avion sa tijelom generala Mladića stigao je na aerodrom Nikola Tesla, a kovčeg je iznesen iz aviona, iz kojeg su izašli Darko i Anastasija Mladić, generalov sin i unuka, ministar pravde Srbije Nenad Vujić i saborci generala Mladića.

Potom je postavljen plavi tepih, pored kojeg su stajali pripadnici Vojske Srbije.

Oni su na kovčeg, na kojem su bile zastave Srbije i Republike Srpske, stavili još jednu zastavu, a zatim ga prenijeli do vozila kojim će biti prevezen na VMA.

To vozilo je u koloni automobila, koja je, uz policijsku pratnju, krenula prema centru grada i dalje ka VMA.

Kolonu su na nadvožnjacima dočekivali građani sa natpisima "Dobrodošao kući, generale".

Na pojedinim nadvožnjacima zapaljene su i baklje u bojama srpske zastave.