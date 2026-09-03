Tijelo generala Mladića dopremljeno na VMA, biće urađena obdukcija

Autor:ATV redakcija
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Kolona automobila, u kojoj je i kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića, stigla je na Vojnomedicinsku akademiju /VMA/ u Beogradu.
Kako je ranije objavljeno, biće objaljena obdukcija tijela, a rezultati će biti dostavljeni porodici.
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Prvi snimci kovčega sa tijelom Ratka Mladića: Prekriven je sa dvije zastave
Podsjećamo, avion sa tijelom generala Mladića stigao je na aerodrom Nikola Tesla, a kovčeg je iznesen iz aviona, iz kojeg su izašli Darko i Anastasija Mladić, generalov sin i unuka, ministar pravde Srbije Nenad Vujić i saborci generala Mladića.
Potom je postavljen plavi tepih, pored kojeg su stajali pripadnici Vojske Srbije.
Oni su na kovčeg, na kojem su bile zastave Srbije i Republike Srpske, stavili još jednu zastavu, a zatim ga prenijeli do vozila kojim će biti prevezen na VMA.
To vozilo je u koloni automobila, koja je, uz policijsku pratnju, krenula prema centru grada i dalje ka VMA.
Kolonu su na nadvožnjacima dočekivali građani sa natpisima "Dobrodošao kući, generale".
Na pojedinim nadvožnjacima zapaljene su i baklje u bojama srpske zastave.
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