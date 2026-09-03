Obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je večeras 3. septembra odluku o sedmodnevnoj obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj zbog najavljenih visokih temperatura.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske danas je obavijestilo osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će, zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima, biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra 2026. godine", navode iz Ministarstva.

Ova mjera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama, te obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Nakon prestanka važenja ove mjere, škole će nastaviti sa realizacijom vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima.

Ministarstvo je zadužilo direktore škola da bez odlaganja o ovoj odluci upoznaju zaposlene, učenike i roditelje/staratelje učenika, te da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se obezbijedila njena blagovremena i potpuna primjena.