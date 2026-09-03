Logo

Obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 19:19

Komentari:

0
Обустављена настава у основним и средњим школама у Републици Српској
Foto: ATV

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske donijelo je večeras 3. septembra odluku o sedmodnevnoj obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj zbog najavljenih visokih temperatura.

"Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske danas je obavijestilo osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će, zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima, biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra 2026. godine", navode iz Ministarstva.

Ova mjera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbjednosti učenika i zaposlenih u školama, te obezbjeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Nakon prestanka važenja ove mjere, škole će nastaviti sa realizacijom vaspitno-obrazovnog rada u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima.

Ministarstvo je zadužilo direktore škola da bez odlaganja o ovoj odluci upoznaju zaposlene, učenike i roditelje/staratelje učenika, te da preduzmu sve potrebne mjere kako bi se obezbijedila njena blagovremena i potpuna primjena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Otkazana nastava

obustavljena nastava u Srpskoj

Ministarstvo prosvjete

Komentari (0)

Više iz rubrike

Додик и учесници Адриа конференције

Društvo

Dodik sa učesnicima "Adria Sports Conference": "Društvo u kojem se uvijek dobro osjećam"

1 h

1
АТВ обишао кућу Србина из Вогошће који је нападнут: "Комшије забринуте за његово стање"

Društvo

ATV obišao kuću Srbina iz Vogošće koji je napadnut: "Komšije zabrinute za njegovo stanje"

2 h

0
„Гранд Тхефт Ауто 6“ још није стигао у продају, али је већ успео да изазове расправе које немају много везе са пуцњавама, крађом аутомобила и другим садржајима по којима је чувени серијал познат. Овога пута у центру пажње нашла се љубавна веза главних јунака, због које је једна инфлуенсерка одлучила да веренику забрани играње.

Društvo

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

4 h

1
Особа пролази кроз водену измаглицу из система за расхлађивање током врелог љетњег дана, у сриједу, 19. августа 2026. године, у Токију.

Društvo

Spremite se z još jedan "paklen" dn: Evo kakve nas temperature očekuju

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

09

EU mijenja pravila za pakete iz onlajn trgovine, stiže i nova naknada

19

54

U Prijedoru održan 5. Međunarodni sajam "EKSPO Prijedor 2026"

19

51

Više od 500.000 KM za podršku u radu vrtića u izrazito nerazvijenim opštinama

19

39

Čeka nas novo poskupljenje goriva?

19

38

Aleksandra Prijović krstila kćerku, objavila emotivnu fotografiju: Gala proslava za mezimicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima