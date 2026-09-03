U Prijedoru održan 5. Međunarodni sajam "EKSPO Prijedor 2026"

Među više od 40 sajmova u BiH koje redovno posjećuje za Denijala Mujkanovića iz Kozaruše neizostavan je i Ekspo Prijedor. Pronašao je način da od odbačene ovčije vune, koja paljenjem šteti životnoj sredini napravi vrijedan poljoprivredni proizvod.

„Ovo je veoma bitno i za grad Prijedor i za ljude koji ovdje žive da vide novitete i da vide da se mogu socijalizovati sa nekim novim trendovima“, rekao je Denijal Mujkanović, privrednik.

Posebnu pažnju posjetilaca privukli su proizvođači i distributeri komunalne opreme. Za njih je, kažu sajam mjesto da direktno ugovore poslove sa komunalnim preduzećima, za koje su javne nabavke i planiranje sredstava često kočnica u radu.

„Imamo direktan kontakt sa našim kupcima, da li potencijalno novim ili nekim standardnim redovnim ali kontakti su u toku, to je nama najbitnije da se bavimo komercijalom i prodajom na tržištu u BiH“, rekao je Vladan Simić, „SV Kompani“, Laktaši.

„I fizička lica koja prepoznaju vrednost tih mašina uzimaju, u nekom manjem broju. Mi kao zastupnik Avanta na teritoriji Srbije, RS, BiH, Makedonije i Crne Gore imamo preko 120 prodatih mašina“, rekao je Dejan Đilas, „Univab“, Beograd.

Tržište Evropske unije od privrede zahtjeva poštovanje ekoloških standarda, cirkularne ekonomije i energetske efikasnosti.Upravo su to bile glavne teme konferencije održane u okviru sajma.

„Ona faktički ima zadatak da poveže privredu, lokalne zajednice i komunalni sektor“, rekla je Dijana Đaković, rukovodilac kancelarije Privredne komore, Prijedor.

„Ovdje dakle ljudi dolaze sa strane iz regiona, dogovaraju se pojedinačno i te realizacije kada je u pitanju komunalna mehanizacija tu najviše problema ima oko javnih nabavki i planiranja sredstava. Ako se i nešto dogovori, ta sredstva se moraju planirati budžetom za narednu godinu i onda u narednoj godini dolazi do realizacije", rekao je Dalibor Grabež, direktor Komunalnog preduzeća a.d. Prijedor.

Osim Odjeljenja za privredu i preduzetništvo grada Prijedora, organizaciju 5. Međunarodnog sajma podržali su Područna privredna komora Banja Luka, Vlada Republike Srpske, resorna ministarstva te partnerske komore iz Srbije, Crne Gore, Siska i Tuzle.