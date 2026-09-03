Svesrpski kup u fudbalu: Sve spremno za dolazak 500 mališana

Nakon Palića i Novog Sada, Svesrpski kup stigao je i u Banjaluka. 500 mališana iz RS, Srbije ali i dijaspore boriće se ovog vikenda za trofej. Ipak prvenstveni cilj je, ističu organizatori, da se svi dobro zabave i druže tokom trajanja turnira, ali i stvaranje novih prijateljstava i njegovanje tradicionalnih vrijednosti.

"Republika Srpska i naša matica Srbija sarađuju na mnogim nivoima, ali ovo je jedan koji je nama najdraži, najljepši. Ja ću tu biti subjektivan, naravno, ne postoji ništa ljepše od toga da mi djeci koja doživljavaju Republiku Srpsku i Srbiju kao svoju otadžbinu i domovinu i koju vezuje toliko stvari i da ih ugostimo i podsjetimo s vremena na vrijeme na to. Mislim da nema ljepšeg povoda od onog što sport daje, nudi a ujedno i pokazuje koliko može da se poveže. Jednog dana se nadam da će svi ovi dječaci da se sretnu na fudbalskim terenima i da razmijene svoja iskustva i da razgovaraju i da se podsjete lijepih dana. Ponosan sam jer su nam se odazvale stvarno ekipe, srpski klubovi koji nisu iz ovog područja, iz Njemačke, iz Austrije. Javila nam se ekipa iz Sidneja koja je čula za turnir i već najavila dogodine da će učestvovati i hvala im na tome. Ekipa iz Rusije je imala malih poteškoća zbog sankcija da ove godine učestvuje, ali kažem generalno ove godine smo slali pozivnice, idući put to sigurno neće biti slučaj jer ćemo imati puno više želje za učešćem", rekao je Srđan Kevac, predsjednik UO Svesrpskog kupa.

Svečani defile učesnika od Narodnog pozorišta do platoa ispred Hrama Hrista spasitelja je sutra u 19 i 30, a predviđen je bogat kulturno umjetnički program. Ovaj projekat podržali su Fond za izbjeglička, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Vlade Vojvodine, kao i Kabinet predsjednika Republike Srpske.

"Prije svega da se zahvalim ovim dobrim ljudima na čelu sa Srđanom, direktorom Alternativne televizije, Draženu Arčku, škola fudbala i Popoviću. Ljudski faktor je najbitniji i drago mi je što sam upoznao ovako dobre i divne ljude. Težnja nas je da okupimo tu djecu iz regiona, da vidimo da smo mi jedan narod. Jedan srpski narod, pravoslavni i tako da se upoznamo jer negdje smo kroz sva ta svoja dešavanja, obilaske ovog regiona vidjeli da se negdje djeca ne poznaju. Tako da upoznajemo djecu, drago mi je što je preko 30-ak ekipa na ovom sutrašnjem turniru", rekao je Aleksandar Đedovac, potpredsjednik UO Svesrpskog kupa.

Takmičarski dio turnira počinje u subotu u osam časova na stadionu Željezničar Sport tima, dok su finala u nedjelju, a na turniru učestvuju dječaci rođeni 2015. I 2017. Godine. Medijski pokrovitelj Svesrpskog kupa je Alternativna televizija.