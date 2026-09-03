Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

Autor:ATV redakcija
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Banjaluka će ovog vikenda biti domaćin trećeg po redu Svesrpskog kupa u fudbalu, koji će okupiti 36 ekipa i oko 500 djece iz Republike Srpske, Srbije, regiona i dijaspore.
Pored timova iz regiona, na turniru učestvuju i ekipe iz Rumunije, Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja.
Glavni cilj manifestacije je spajanje najmlađih, stvaranje novih prijateljstava i njegovanje tradicionalnih vrednosti.
Nakon prethodnih turnira održanih na Paliću i u Novom Sadu, treće izdanje kupa stiže u Banjaluku.
Svečani program počinje u petak, 4. septembra:
17.00 -Okupljanje timova kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.
19.30 -Svečani defile učesnika od Narodnog pozorišta do Platoa kod Hrama Hrista Spasitelja.
20.00-Zvanično otvaranje manifestacije na platou kod Hrama Hrista Spasitelja.
Prisutnima će se obratiti predsednik UO Svesrpskog kupa Srđan Kevac i potpredsednik UO Aleksandar Đedovac. U zabavnom delu programa nastupiće KUD "Čajavec", animatori iz Novog Sada, kao i poznati jutjuberi Đota Freestyle (Nikola Milošević) i Stefan Braco Gajić.
Utakmice se igraju na terenima FK „Željezničar Sport Tim“ za generacije 2015. (sistem 8+1) i 2017. (sistem 6+1):
Subota, od 08.00-Početak takmičarskog dela i grupna faza.
Nedelja-Polufinalni i finalni mečevi, nakon čega sledi svečana dodela medalja.
Projekat su podržali Kabinet predsednika Republike Srpske, Fond za izbjeglička, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Vlade Vojvodine, kao i Alternativna televizija (ATV) kao medijski pokrovitelj i suorganizator.
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