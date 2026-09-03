Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

Banjaluka će ovog vikenda biti domaćin trećeg po redu Svesrpskog kupa u fudbalu, koji će okupiti 36 ekipa i oko 500 djece iz Republike Srpske, Srbije, regiona i dijaspore.

Pored timova iz regiona, na turniru učestvuju i ekipe iz Rumunije, Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja.

Glavni cilj manifestacije je spajanje najmlađih, stvaranje novih prijateljstava i njegovanje tradicionalnih vrednosti.

Svesrpski kup, Banjaluka

Nakon prethodnih turnira održanih na Paliću i u Novom Sadu, treće izdanje kupa stiže u Banjaluku.

Svečano otvaranje i program

Svečani program počinje u petak, 4. septembra:

17.00 -Okupljanje timova kod Narodnog pozorišta Republike Srpske.

19.30 -Svečani defile učesnika od Narodnog pozorišta do Platoa kod Hrama Hrista Spasitelja.

20.00-Zvanično otvaranje manifestacije na platou kod Hrama Hrista Spasitelja.

Prisutnima će se obratiti predsednik UO Svesrpskog kupa Srđan Kevac i potpredsednik UO Aleksandar Đedovac. U zabavnom delu programa nastupiće KUD "Čajavec", animatori iz Novog Sada, kao i poznati jutjuberi Đota Freestyle (Nikola Milošević) i Stefan Braco Gajić.

Takmičarski dio

Utakmice se igraju na terenima FK „Željezničar Sport Tim“ za generacije 2015. (sistem 8+1) i 2017. (sistem 6+1):

Subota, od 08.00-Početak takmičarskog dela i grupna faza.

Nedelja-Polufinalni i finalni mečevi, nakon čega sledi svečana dodela medalja.

Projekat su podržali Kabinet predsednika Republike Srpske, Fond za izbjeglička, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Vlade Vojvodine, kao i Alternativna televizija (ATV) kao medijski pokrovitelj i suorganizator.