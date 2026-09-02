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Borac rutinski savladao Željezničara

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02.09.2026 22:22

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Борац рутински савладао Жељезничара
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca savladali su u Banjaluci sarajevski Željezničar rezultatom 2:0 u 5. kolu Wwin lige BiH.

Borac je odigrao sjajan meč, stvarao prilike i sasvim zaslužno došao do pobjede koja je mogla biti i ubjedljivija.

Dugo su gosti čuvali mrežu, ali su ipak kapitulirali u prvom poluvremenu kada je u sudijskoj nadoknadi pogodio Juričić.

Početkom drugog poluvremena sve je bili riješeno, nakon što je Roguljić pogodio za konačnih 2:0.

U sljedećem kolu Borac gostuje Sarajevu.

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FK Borac

FK Željezničar

Fudbal

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