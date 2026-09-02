Nema sumnje da ovo bio istorijski ljetnji prelazni rok. Oboreni su brojni klupski i ligaški rekordi, a na vrhu liste najvećih transfera je novi fudbaler Mančester Sitija, Argentinac Enco Fernandez, napustio je Čelsi u transferu vrijednom 125 miliona funti (oko 146 miliona evra).

Klubovi Premijer lige oborili su sve dosadašnje rekorde potrošivši više od 4,1 milijarde evra (3,5 milijardi funti) tokom ljetnjeg prelaznog roka, ali spektakularnih transfera bilo je i u drugim ligama, prije svih u španskoj LaLigi i saudijskoj Pro ligi.

BBC Sport je tim povodom objavio listu 20 najskupljih letnjih transfera. Na toj listi su po četvorica novih igrača Mančester Sitija i Totenhema, dok je u prvih deset čak devet iz Premijer lige, plus transfer mladog krilnog napadača Jana Diomandea iz bundesligaša RB Lajpciga u Real Madrid za oko 135 miliona evra.

Real Madrid je pobedio Liverpul i PSŽ u trci za 19-godišnje krilo Obala Slovače i zvanično najboljeg mladog igrača Bundeslige (12 golova, 8 asistencija).

Na prvom mjestu je dojučerašnji igrač Čelsija, a sadašnji Mančester Sitija – Enco Fernandez.

Reprezentativac Argentine i osvajač Svjetskog prvenstva 2022. postao je najskuplje ljetnje pojačanje u svijetu fudbala pošto je posljednjeg dana prelaznog roka zamenio Stemford Bridž za Etihad u transferu vrijednom 125 miliona funti (oko 146 miliona evra).Sa 25 godina, Enco je ušao u istoriju kao peti najskuplji fudbaler svih vremena, izjednačivši rekord Premijer lige, koji je prošle sezone postavio Aleksander Isak kada je prelazio iz Njukasla u Liverpul.

Takođe, postaje je prvi fudbaler u istoriji koji je dva puta prešao u drugi klub za cifru veću od 100 miliona evra. Fernandezu je to prvi put uspjelo januara 2023. kada je prelazio iz Benfiku u Čelsi za 121.000.000 €.

Tačni iznosi transfera su različiti od izvora do izvora. BBC je cifre objavio u funtama, a ovdje su preračunate u evre po zvaničnom srednjem kursu.

1. Enco Fernandez (Čelsi – Mančester Siti) – 146,2 miliona € (125m £)

2. Morgan Rodžers (Aston Vila – Čelsi) – 137 miliona € (117 miliona £)

3. Eliot Anderson (Notingem Forest – Mančester Siti) – 136 miliona € (116 miliona £)

4. Jan Diomande (RB Lajpcig – Real Madrid) – 135 miliona €

5. Bredli Barkola (Pariz Sen Žermen – Liverpul) – 125 miliona € (106 miliona £)

6. Sandro Tonali (Njukasl – Totenhem) – 108,2 miliona € (92,5 miliona £)

7. Mateus Fernandes (Vest Hem – Totenhem) – 99,4 miliona € (85 miliona £)

8. Ajub Buadi (Lil – Mančester Siti) – 95,2 miliona € (81,4 miliona £)

9. Bruno Gimaraeš (Njukasl – Arsenal) – 87,8 miliona € (75 miliona £)

9. Savinjo (Mančester Siti – Totenhem) – 87,8 miliona € (75 miliona £)

11. Karlos Baleba (Brajton – Mančester Junajted) – 81,9 miliona € (70 miliona £)

12. Entoni Gordon (Njukasl – Barselona) – 80 miliona € (69,3 miliona £)

13. Rodri (Mančester Siti – Barselona) – 76 miliona € (65 miliona £)

14. Gonsalo Ramoš (Pariz Sen Žermen – AC Milan) – 70 miliona €

15. Iliman Ndiaje (Everton – Mančester Siti) – 70 miliona € (60 miliona £)

16. Žeremi Žake (Ren – Liverpul) – 64,3 miliona € (55 miliona £)

16. Krisensio Samervil (Vest Hem – Al-Hilal) – 64,3 miliona € (55 miliona £)

18. Tidžani Reijnders (Mančester Siti – Al-Kadsija) – 61 milion € (52 miliona £)

18. Maksans Lakroa (Kristal Palas – Čelsi) – 61 milion € (52 miliona £)

18. Jan Pol van Heke (Brajton – Totenhem) – 61 milion € (52 miliona £)

Listu je zatvorio holandski štoper, koji će ponovo sarađivati sa bivšim šefom De Zerbijem. BBC Sport ističe da je dojučerašnji defanzivac Brajtona prošle sezone bio vodeći štoper Premijer lige po uspješnosti iznošenja lopte pod pritiskom rivala.