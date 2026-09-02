Tramp: Izrael ne treba da brine zbog najnovije eskalacije sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da Izraelci ne treba da brinu zbog najnovije eskalacije odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je izazvala potrese širom Bliskog istoka.

„Izrael ne treba da brine. Znate li zašto? Zato što sam ja predsjednik i ja ću se pobrinuti za Izrael“, izjavio je Tramp u telefonskom intervjuu za izraelski javni servis Kan, nakon što je Iran izveo napade na nekoliko zemalja na Bliskom istoku koje su saveznice SAD, ali se u ovom talasu sukoba uzdržao od udara na Izrael.

Ministar odbrane Izraela Kac izjavio je ranije danas da je Izrael spreman da odgovori „izuzetno snažno“ ukoliko ga Iran napadne tokom predstojećih jevrejskih praznika, koji počinju sljedeće nedjelje, prenosi „Tajms of Izrael“.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) saopštila je danas da je uspješno završen niz udara na iranske vojne mete, započet 1. septembra.

„Američke snage napale su ciljeve Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC), uključujući položaje protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije“, navodi se u saopštenju koje je CENTKOM objavio na platformi Iks (X).

Dodaje se da su „udari uslijedili nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu i na američke vojnike“.

Ranije je Crveni polumjesec Irana saopštio da je najmanje pet osoba, među kojima je i jedno dijete, poginulo, a 68 drugih ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u južnoj iranskoj pokrajini Hormozgan.

Meta napada bio je grad Kuhestak, u okrugu Sirik, prenosi Fars.

Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) i iranska vojska potom su saopštili da su izveli seriju raketnih napada i napada dronovima na američke baze u Jordanu, Erbilu u Iraku, Kuvajtu, Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao odmazdu za napad u Siriku.