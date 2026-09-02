Rusi nastavili žestoke udare, objavili i šta su pogodili

Autor:ATV redakcija
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Ruske oružane snage nastavljaju da izvode grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove koji se ukoriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Tokom dana, precizno lansirano oružje i dronovi za napade pogodili su logistički centar "Eridon" u Višnjevu u Kijevskoj oblasti, koji se koristi za skladištenje i distribuciju vojnog tereta, navodi se u saopštenju.
Takođe je oštećen logistički centar "FM Logistik Dnjepar" kod Dudarkova u Kijevskoj oblasti, čija su skladišta korišćena za skladištenje robe dvostruke namene i komponenti za bespilotne letjelice.
Logistički centar u Korčevatom u Kijevskoj oblasti, koji se koristi za skladištenje i distribuciju tereta za ukrajinske snage takođe je pogođen.
U luci Černomorsk pogođen je jedan teretni brod koji prevozi vojnu opremu za ukrajinske snage i jedan u Crnom moru, dok su u Odesi ruske snage pogodile skladišta sa vojnom opremom.
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