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Rusi nastavili žestoke udare, objavili i šta su pogodili

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02.09.2026 21:59

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Foto: X / Sputnik

Ruske oružane snage nastavljaju da izvode grupne udare na ukrajinske logističke objekte i brodove koji se ukoriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Tokom dana, precizno lansirano oružje i dronovi za napade pogodili su logistički centar "Eridon" u Višnjevu u Kijevskoj oblasti, koji se koristi za skladištenje i distribuciju vojnog tereta, navodi se u saopštenju.

Takođe je oštećen logistički centar "FM Logistik Dnjepar" kod Dudarkova u Kijevskoj oblasti, čija su skladišta korišćena za skladištenje robe dvostruke namene i komponenti za bespilotne letjelice.

Logistički centar u Korčevatom u Kijevskoj oblasti, koji se koristi za skladištenje i distribuciju tereta za ukrajinske snage takođe je pogođen.

U luci Černomorsk pogođen je jedan teretni brod koji prevozi vojnu opremu za ukrajinske snage i jedan u Crnom moru, dok su u Odesi ruske snage pogodile skladišta sa vojnom opremom.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

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