Viseći most od 20 metara se nakrivio usred otvaranja, ljudi letjeli u provaliju

Potresan snimak zabilježio je trenutak kada se viseći most u Indoneziji nakrivio nakon što je, prema navodima zvaničnika, premašena njegova dozvoljena nosivost tokom ceremonije svečanog otvaranja.

Na snimku se vidi kako se tek otvoreni most u Margacinti, u Zapadnoj Javi, iznenada naginje nakon što se jedna od nosećih sajli otkačila.

Oko 50 ljudi nalazilo se u nedjelju na visećem mostu Pongpet kada je konstrukcija počela da se naginje u stranu.

Uslijedila je panika. Nekoliko ljudi je palo, dok su se drugi grčevito držali za bočne dijelove mosta kako ne bi pali.

Lokalne vlasti potvrdile su da niko nije poginuo, ali je nekoliko osoba zadobilo lakše povrede.

Među povrijeđenima je bio i šef Odjeljenja za javne radove Ling Ling Nugraha Sendžaja, koji je zadobio ogrebotine.

Vojska tvrdi da se most nije potpuno srušio

Indonežanska vojska (TNI AD), koja je učestvovala u izgradnji mosta, kasnije je demantovala navode da se čitava konstrukcija srušila.

Brigadni general Doni Pramono rekao je da je glavna konstrukcija ostala na mjestu, ali da se noseća sajla na lijevoj strani odvojila od glavnog sidrišta.

„Ono što se dogodilo nije bilo rušenje niti potpuni otkaz konstrukcije mosta“, rekao je.

Zvaničnici tvrde da se oko 50 ljudi istovremeno našlo na mostu, čime je premašena njegova predviđena nosivost, što je dovelo do otkačinjanja sajle.

Lokalna vojna komanda navodno je prethodno upozorila stanovnike na ograničenje broja ljudi koji istovremeno mogu da budu na mostu.

Šef sela Margacinta Enčeng Anvar Solihin naglasio je da je mostom istovremeno trebalo da prelaze najviše tri osobe.

„Oduševljenje stanovnika nakon ceremonije otvaranja dovelo je do toga da ova pravila nisu poštovana“, rekao je Pramono.

### „Most je već počeo da se ljulja“

Solihin, koji se i sam nalazio na mostu kada je sajla popustila, rekao je da je nekoliko trenutaka ranije osjetio kako konstrukcija počinje da se ljulja s jedne na drugu stranu.

„Most je već počeo da se ljulja, ali se ljuljao bočno. Čak sam rekao regentkinji: ‘Gospođo, zar se ne plašite?’“, ispričao je.

Prema njegovim riječima, most se potom naglo spustio ispod njih, što je izazvalo paniku, s obzirom na to da se nalazio na visini od oko 20 metara.

Most dug 60 metara predstavlja važnu vezu između nekoliko sela, a stanovnici ga koriste kako bi stigli do škola, zdravstvenih ustanova i radnih mjesta.

Most je nakon incidenta zatvoren, a u toku su radovi na njegovoj popravci.