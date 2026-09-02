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Ko je Darko Dumanović, novi šampion kviza "TV Slagalica"

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02.09.2026 22:31

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Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"
Foto: Screenshot / RTS

Darko Dumanović je šampion 201. ciklusa kviza "TV Slagalica". On je finalu, poslije velike borbe, savladao rivala Dimirtija Đorđevića rezultatom 243: 210.

Darku je ovo bilo drugo učešće u kvizu "TV Slagalica". Prije toga, učestvovao je 2022. godine, gdje je dogurao do četvrtfinala.

Dumanovićev moto vezuje se za čuvene riječi Nebojše Glogovca, koje glase: "Ako sijaš, sjajno je, ako mračiš, mračno je.”

Po struci je profesor matematike i voli da prenosi znanje i pozitivnu energiju.

"Volim da, što se kaže, da sijam. Trudim se da djeca zasijaju zbog mene", rekao je Darko prilikom predstavljanja u kvizu "TV Slagalica".

Ne smatra sebe strogim profesorom.

"Nisam, nadam se da nisam. Ovaj, mislim, iako sam nekad strog, trudim se da budem pravedan prije svega", rekao je tada Darko.

Dumanović je kao pobjednik 201. ciklusa "TV Slagalica" osvojio cifru od 300.000 dinara i pravo da se takmiči u superciklusu popularnog kviza, koji se emituje na RTS-u na kraju godine.

(Telegraf.rs)

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Darko Dumanović

Slagalica

RTS

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