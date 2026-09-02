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Stigla je četkica za zube vrijedna 937 KM, evo u čemu je tajna

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02.09.2026 19:41

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Стигла је четкица за зубе вриједна 937 КМ, ево у чему је тајна
Foto: Envato/Sotnikov_Misha

Kompanija Dajson (Dyson) predstavila je KameraDžet (CameraJet), električnu četkicu za zube s ugrađenom kamerom koja tokom pranja prati zube i prepoznaje teško dostupna mjesta između njih. Kada sistem uoči područje koje zahtijeva dodatno čišćenje, četkica za manje od 100 milisekundi usmjerava precizan mlaz tečnosti upravo na to mjesto.

Razvoj uređaja trajao je šest godina, a u projektu je učestvovao 661 inženjer. Kamera, smještena ispod glave četkice, analizira 28 snimaka u sekundi, dok je algoritam obučen na čak 470.000 snimaka zuba.

Dajson navodi da KameraDžet na teško dostupnim mjestima može ukloniti do 69 odsto više plaka u odnosu na vodeće premijum električne četkice.

Uređaj je povezan s aplikacijom MajDajson (MyDyson), putem koje korisnik može uživo pratiti snimak unutrašnjosti usta na ekranu telefona.

Četkica ima rezervoar zapremine 12,5 mililitara, a baterija bi, prema navodima kompanije, trebalo da traje između sedam i deset dana.

Glave četkice opremljene su RFID oznakama koje prate njihovo korišćenje i upozoravaju korisnika kada ih je potrebno zamijeniti.

Dajson KameraDžet košta 479 evra, odnosno oko 937 KM.

Dostupna je u plavoj i roze boji, a u paketu dolaze postolje za punjenje, USB-C kabl, dvije glave četkice, putna torbica, pasta za zube i vodica za ispiranje usta. Pakovanje sa dvije zamjenske glave košta oko 29 evra, odnosno 57 KM.

(Radio Sarajevo)

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Tagovi :

četkica za zube

pranje zuba

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