Dnevni horoskop za 2. septembar: Škorpije upadaju u sukob, a Ribe čeka važna odluka

Dani u sebi nose sjeme prošlosti i prave put budućnosti, a naša sjećanja i odluke čine da oni zacvjetaju u svu svoju puninu.

Ovan

Očekuje Vas prijatno iznenađenje, pa priuštite sebi neke lijepe sitnice i dobro društvo. Saradnja Vas obavezuje na strogo poštivanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta. Unosite više tečnosti u organizam.

Bik

Djelujete uznemireno, zatražite nečiji oproštaj i izbjegavajte emotivno rivalstvo uz kontrolu sopstvenih impulsa. Ne možete zavaravati saradnike pričom koja imponuje Vašoj sujeti i zanemariti nečiju oštroumnost. Prijaće Vam relaksacija uz omiljeni hobi.

Blizanci

Dovoljan je pozitivan podsticaj ili unutrašnji impuls da osjetite veliki emotivni zanos koji Vas približava dragoj osobi. Ukoliko budete dovoljno efikasni, predstoji Vam novi dobitak i moralna satisfakcija, zato nemojte propustiti dobru priliku. Nalazite se u sjajnoj formi.

Rak

Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju poznata pravila igre. Umor, loša koncentracija ili rasijanost predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije. U večernjim satima prijaće Vam opuštena atmosfera, pa akumulirajte pozitivnu energiju.

Lav

Bolje je da prihvatite utješnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke. Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke i dokažete sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja. Izbjegavajte naporne ili stresne situacije.

Djevica

Lakše Vam je da svijet oko sebe posmatrate iz ružičaste perspektive u očekivanju da će se stvari u Vašem životu riješiti same po sebi. Poslovna klima nije po Vašoj mjeri, ali sve se svodi na pravilno opažanje i na dobru reakciju, pa uskladite svoje želje i mogućnosti. Dobro se osjećate kada učinite nešto korisno.

Vaga

Nepotrebno se opterećujete različitim temama koje Vas udaljavaju od drage osobe i promijenite svoju orijentaciju u razmišljanju. Ne dopada Vam se saznanje da trpite zbog nečije samovolje ili da se nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na svoje saradnike. Budite umjereni i izbjegavajte različite izazove.

Škorpija

U susretu sa voljenom osobom suočavate se sa problemom nerazumijevanja po pitanju zajedničkih prioriteta. Stalo Vam je da izgledate lijepo, duhovito ili šarmantno pred okolinom, ali Vaše ponašanje neko karakteriše na pogrešan način. Izbjegavajte stresne situacije koje Vas uznemiravaju.

Strijelac

Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba i izbjegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu. Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspjehu ili u Vašu korist. Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.

Jarac

Djelujete uznemireno, pa je bolje da prihvatite partnerovu ideju nego da provocirate novu ljubomornu scenu. Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da nečija obećanja predstavljaju dovoljnu garanciju za poslovno-finansijski dobitak. Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga.

Vodolija

Izbjegavajte nove emotivne provokacije i opredijelite se za poznato društvo ili za osobu koja Vam je privržena. Zagovarate praktično i pravično rješenje, ali neko od saradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava da Vam nametne svoj uticaj. Nema potrebe da gubite strpljenje.

Ribe

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posljedicu, ali ako su Vaša osjećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti. Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem, prenosi Astroluk.