Sud BiH priznao: Tri godine ne radimo ništa na lociranju Mahmuljina

U Sudu BiH su, nedvosmisleno i direktno priznali da od 2023. nisu uradili ništa na lociranju Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta Trećeg korpusa Armije RBiH, koji je pravosnažno osuđen na osam godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima na području Ozrena i Vozuće te je pobjegao prije nego što je počeo izdržavanje zatvorske kazne.

Već četiri godine nema ni traga ni glasa Mahmuljinu, iako je za njim krajem 2022. raspisana crvena potjernica.

Šta kažu u Sudu BiH

"Posljednje radnje koje je Sud BiH preduzeo u cilju izvršenja pravosnažne presude i upućivanja osuđenog Sakiba Mahmuljina na izdržavanje kazne zatvora odnosile su se na njegovo lociranje i izručenje iz Republike Turske", rekli su za "Nezavisne novine" iz Suda BiH.

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Kako su dodali, nakon što je Sud raspolagao informacijama da je Mahmuljin otputovao u Tursku, Sud je 17. januara 2023. godine, putem Ministarstva pravde BiH, nadležnim organima Turske dostavio zamolnicu sa ekstradicionom dokumentacijom, radi izručenja osuđenog BiH.

Odgovor iz Turske

"Nakon toga, 14. septembra 2023. godine, Sudu je dostavljena nota Ministarstva inostranih poslova Republike Turske, u kojoj je navedeno da osuđeni Sakib Mahmuljin nije lociran na teritoriji Republike Turske", rečeno je iz Suda BiH.

Kako dodaju, prethodno, budući da osuđenom nije bilo moguće uručiti uputni akt za izdržavanje kazne zatvora, Sud je 28. novembra 2022. godine izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Mahmuljinom, u cilju njegovog pronalaska i sprovođenja na izdržavanje kazne zatvora od osam godina.

"Dakle, posljednja radnja koju je Sud preduzeo bila je dostavljanje zamolnice sa ekstradicionom dokumentacijom nadležnim organima Republike Turske, putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, dok je posljednja informacija koju je Sud zaprimio bila nota Ministarstva inostranih poslova Republike Turske od 14. septembra 2023. godine da osuđeni nije lociran na teritoriji Republike Turske", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Suda BiH.

Porazno i razočaravajuće

Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske (BORS), ocjenjuje da je porazno i razočaravajuće da ratni zločinac, koji je za to presuđen, godinama slobodno živi u Turskoj ili nekoj drugoj zemlji.

"Istovremeno, nadležni organi BiH ne potežu to pitanje, niti pokušavaju doći do njega da odsluži svoju kaznu, koja je puno manja nego što je zaslužio. I kada ih presude, onda ih puste da slobodno žive", rekao je Gagić za "Nezavisne novine".

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Crvena potjernica za Mahmuljinom, podsjetimo, raspisana je nakon što se on nije javio na izdržavanje zatvorske kazne od osam godina, i to zbog navodnog liječenja u Turskoj.

Sudska naredba

Potjernica u ovom slučaju raspisana je nakon što je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH dobila naredbu Suda BiH da za Mahmuljinom bude raspisana međunarodna potjernica, koja je unesena u sistem i postala dostupna svim zemljama članicama Interpola.

On je Sudu BiH trebalo da pristupi u novembru 2022. kako bi preuzeo uputni akt za stupanje na izdržavanje kazne.

Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je u aprilu 2022. godine Mahmuljina na jedinstvenu kaznu zatvora od osam godina za zločine počinjene 1995. u Vozući i Zavidovićima.

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Mahmuljin je osuđen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na jednu godinu, za ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika na godinu i šest mjeseci, i za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na šest godina i šest mjeseci zatvora, te mu je izrečena jedinstvena kazna od osam godina. Ovo je konačna presuda na koju ne postoji mogućnost žalbe.

Uvažena žalba

Suđenje Mahmuljinu je počelo u martu 2016. Sud BiH ga je u prvostepenom postupku proglasio krivim i osudio na 10 godina zatvora, jer nije spriječio i kaznio zločine koje su počinili pripadnici Odreda "El Mudžahedin", jedinice iz sastava Trećeg korpusa kojima je bio direktno nadređen.

Apelaciono vijeće Suda BiH je, međutim, u septembru 2021. godine uvažilo Mahmuljinovu žalbu i ukinulo prvostepenu presudu kojom je osuđen na 10 godina zatvora, a krajem novembra 2021. počeo je obnovljeni postupak, koji je, dakle, završen u aprilu 2022.