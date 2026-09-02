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Kakvo je stanje jutros sa šumskim požarom u Vrbanji - VIDEO

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02.09.2026 08:12

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Врбања пожар шума ватра ноћ
Foto: ATV

Šumski požar u Vrbanji još uvijek nije potpuno ugašen, ali stanje u odnosu na sinoć znatno bolje.

Potvrdio je to za ATV Miroslav Malinić, komandir Vatrogasne brigade Banjaluka.

Podsjećamo, u banjalučkom naselju Vrbanja sinoć oko 18 sati je izbio veliki šumski požar.

Sve raspoložive snage Vatrogasne brigade izašle su na teren, a u borbi s vatrom su im se pridružili i radnici Šumarije te pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja.

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Šef Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić rekao je da objekti nisu ugroženi, ali da će za potpuno gašenje biti potrebna velika kiša.

Podsjetio je i da je na istom mjestu prije četiri godine izbio podzemni požar koji je gorio sedam dana.

"Sedam dana bez kiše to se neće ugasiti. Ista je situacija kao prije četiri godine, isto gori, požar je zatvoren ali će gorjeti nekoliko dana sigurno. Požar je potpaljen sa istog mjesta sa kojeg je potpaljen i prije četiri godine", rekao je Babić.

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Tagovi :

Vrbanja

Požar Vrbanja

Banjaluka

Miroslav Malinić

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