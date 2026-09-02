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Kamere zabilježile koban trenutak: Trostruki ubica se smijao dok je pucao u ljude?

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02.09.2026 09:02

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Камере забиљежиле кобан тренутак: Троструки убица се смијао док је пуцао у људе?
Foto: Policija Crna Gora

Mihail Šabunjin, koji je izvršio trostruko ubistvo u Danilovgradu, kobnog dana došao je u streljanu "Češka zbrojovka" kao da želi da vježba gađanje, uzeo je dva pištolja i nekoliko puta zapucao u mete.

Onda se, prema snimcima nadzornih kamera, okrenuo prema Petru Globareviću i počeo da puca, a potom u svega nekoliko trenutaka ubio još dvojicu zaposlenih.

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Prema podacima iz istrage, Šabunjin je nedugo prije masakra došao u streljanu u Strahinjićima, gdje je nekoliko minuta razgovarao sa zaposlenima i tražio oružje kako bi vježbao gađanje.

Navodno su mu Petar Kapor i Momir Radonjić ponudili revolver, ali je Šabunjin odbio to oružje, rekavši da "zna da zakoči i trza", a potom zatražio dva pištolja "CZ".

Otišao je na vatrenu liniju, gdje ga je čekao Petar Globarević, koji je postavio mete. Šabunjin je postavio dva pištolja i kratko pucao u mete iz oba oružja. A onda se, prema navodima izvora upoznatog sa snimcima nadzornih kamera, naglo okrenuo i zapucao u Petra. Potom je potrčao do kućice, gdje je ubio Momira Radonjića, a zatim i Nemanju Kapora, pišu Vijesti.

"Snimci pokazuju da se smijao dok je ubijao svu trojicu", rekao je sagovornik Vijesti, upoznat sa snimcima kamera koje bilježe i zvuk.

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Nakon toga se Šabunjin vratio trčeći na vatrenu liniju. Na snimcima se, prema istom izvoru, vidi kako velikom brzinom prilazi Petru i ponovo puca u njega. Iz njegovog džepa potom je uzeo svežanj ključeva, ušao u obezbijeđeni dio streljane u kojem se nalazila municija i pobjegao sa ukradenom municijom.

Nakon što je usmrtio trojicu zaposlenih, Šabunjin je sjeo u automobil Petra Globarevića i pobjegao. Vozio je kroz naselja između magistrale i starog puta ka Spužu, a potom stigao do Rogama, gdje je ostavio "Seat Kordobu".

Sa tog mjesta nastavio je bjekstvo. Na obližnjem stajalištu prišao je radnici kioska i raspitivao se kojim javnim prevozom može da stigne do Autobuske stanice u Podgorici.

Ubrzo je naišao kombi kojim je stigao do autobuske stanice. Tamo je angažovao taksistu i krenuo ka Herceg Novom.

Taksisti je tokom vožnje rekao da želi da bude ostavljen iznad posljednje kuće u naselju Topla. Kada su stigli, Šabunjin je rekao da nema novca da plati vožnju. Taksista mu je tada tražio nešto zauzvrat, pa mu je Rus ostavio telefon i pasoš.

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Taksista je kasnije na društvenim mrežama ugledao fotografiju osumnjičenog koju je objavila policija. Prepoznao je čovjeka kojeg je upravo vozio i odmah obavijestio policiju.

Ubio se kada ga je policija opkolila

U međuvremenu je pokrenuta velika policijska potraga. Građanima je bilo naloženo da ostanu u svojim domovima jer je osumnjičeni bio naoružan i opasan, dok su policijske snage blokirale više pravaca i uključile različite jedinice u potragu.

Policija i Agencija za nacionalnu bezbjednost locirale su Šabunjina u šumi iznad Herceg Novog, u području Tople. Kada je shvatio da je opkoljen, otvorio je vatru na policiju. Nijedan policajac nije povrijeđen.

U 3.35 časova Šabunjin je izvršio samoubistvo nakon što je pucao na policijske službenike koji su ga opkolili.

Prema ranijim informacijama iz istrage, Šabunjin je sa žrtvama imao komunikaciju i ranije koristio usluge streljane. Policija je utvrdila da je iskoristio povjerenje zaposlenih na strelištu.

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Dan prije zločina viđen je i na obali Zete, gdje ga je grupa mladića ugostila, ponudila mu hranu i piće, a on im je ostavio svoj broj telefona. Kada su nakon zločina vidjeli policijske fotografije, prepoznali su ga i policiji dostavili fotografiju koju su napravili i njegov broj telefona.

Za sada nije poznato šta je bio motiv napada.

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Mihail Šabunin

Češka zbrojovka

Ubistvo

Danilovgrad

Uprava policije Crne Gore

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