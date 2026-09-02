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Obustava željezničkog saobraćaja, radnici u štrajku: Traže povećanje plata

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02.09.2026 09:42

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Воз на прузи.
Foto: Unsplash

Radnici "Željezničkog prevoza Crne Gore" organizuju danas jednočasovni štrajk upozorenja jer nisu dobili odgovore nadležnih na zahtjeve koji su im upućeni nakon protesta početkom avgusta, a koji se tiču i povećanja plata.

Tokom štrajka upozorenja, koji će trajati od 9.00 do 10.00 časova, biće obustavljen putnički i željeznički saobraćaj.

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Jedinstveni Sindikat radnika "Željezničkog prevoza" traži privremeno povećanje zarada od 200 evra i potpisivanje novog kolektivnog ugovora u najkraćem roku, prenose crnogorski mediji.

Istakli su da je prosječna zarada zaposlenih oko 850 evra, dok je potrošačka korpa veća od 2.100 evra.

(Srna)

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Tagovi :

Crna Gora

Štrajk

željeznica

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