Obustava željezničkog saobraćaja, radnici u štrajku: Traže povećanje plata

Autor:ATV redakcija
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Radnici "Željezničkog prevoza Crne Gore" organizuju danas jednočasovni štrajk upozorenja jer nisu dobili odgovore nadležnih na zahtjeve koji su im upućeni nakon protesta početkom avgusta, a koji se tiču i povećanja plata.
Tokom štrajka upozorenja, koji će trajati od 9.00 do 10.00 časova, biće obustavljen putnički i željeznički saobraćaj.
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Jedinstveni Sindikat radnika "Željezničkog prevoza" traži privremeno povećanje zarada od 200 evra i potpisivanje novog kolektivnog ugovora u najkraćem roku, prenose crnogorski mediji.
Istakli su da je prosječna zarada zaposlenih oko 850 evra, dok je potrošačka korpa veća od 2.100 evra.
(Srna)
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