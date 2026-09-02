Prilika za studente u Srpskoj: Ministarstvo dodjeljuje 50.000 KM

Dvadeset studenata trećeg ciklusa studija iz Republike Srpske imaju sjajnu priliku da dobiju finansijsku podršku o Vlade pri izradi njihovih završnih radova.

Naime, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je Konkurs za sufinansiranje 20 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi završnih radova, odnosno doktorskih disertacija u 2026. godini, za šta je predviđeno 50.000 KM.

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Ministarstvo će u 2026. godini sufinansirati 20 studenata trećeg ciklusa akademskih studija pri izradi doktorskih disertacija iz sedam naučnih oblasti.

Ko ima pravo učešća?

Pravo učešća imaju kandidati koji su državljani BiH/Republike Srpske, koji imaju mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i nemaju više od 38 godina na dan objavljivanja konkursa.

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Pored toga, uslov je i da kandidati imaju odobrenu temu doktorske disertacije od strane univerziteta, odnosno fakulteta i da su položili sve ispite na trećem ciklusu akademskih studija.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15.10.2026. godine, a prijavni obrazac može se preuzeti na internet stranici Ministarstva.