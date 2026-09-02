Najnižu penziju u FBiH povećavaju za 1,39 KM

Medijima se obratilo nekoliko penzionera pitajući za koliko konvertibilnih maraka će biti uvećane avgustovske penzije u FBiH, kazavši kako iz ne zanimaju procenti, već konkretne cifre.

Kao što je poznato julske penzije u FBiH su akontativno povećane za 3,5 odsto, a u avgustu za 0,32 odsto, što je ukupno u dugom dijelu godine 3,82 odsto.

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"Hoću da znam da li ću za to povećanje moći kupiti hljeb. Moja penzija za 32 godine staža je minimalna od 690 KM. Imam pravo znati koliko će biti uvećanje, a mislim da to jedino zanima i druge penzionere", kazao je za "Faktor" Arif I. iz Sarajeva.

Povećanje od 2,13 KM

Kao što je poznato, junske minimalne penzije ostvarene do 1. januara 2026. godine iznosile su 666,76 KM, pa su akontativno penzije uvećane za 3,5 odsto i sada ove penzije iznose 690,10 KM, a sa avgustovskim povećanjem od 0,32 odsto iznosiće 692,23 KM.

To znači da posljednje povećanje iznosi dvije KM i 13 feninga.

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Zagarantovana junska penzija ostvarena do 1. januara 2026. godine iznosila je 795,74 KM, sa povećanjem od 3,5 odsto izašle su na 823,59 KM, a sa posljednjim uvećanjem od 0,32 odsto iznosiće 826,14 KM. Uvećana je za dvije KM i 55 feninga.

Kada je riječ o najvišoj penziji, junska je iznosila 3.333,79 KM, potom je uvećana na 3.450,47 KM, a kada dodamo posljednje uvećanje od 0,32 odsto, iznosiće 3.461,14 KM Dakle, biće uvećana za deset KM i 67 feninga.

Najniža raste za 1,39 KM

Što se tiče najnižih starosnih penzija iz člana 81. Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju ostvarenih nakon 1. januara 2026. godine, za manje od 20 godina penzijskog staža penzija će iznositi 451,22 KM. U odnosu na julsku koja je bila 449,83 KM, uvećana je za 1,39 KM, piše "Faktor".

Penzija za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina iznosiće 488,82 KM, u odnosu na julsku koja je bila 487,31 KM povećana je za 1,51 KM.

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Najniža penzija iz člana 81. Zakona o PIO-u za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina iznosiće 526,42 KM, a koja je u odnosu na julsku koja je bila 524,80 KM, povećana za 1,62 KM.

Za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina avgustovska penzija će iznositi 564,02 KM, posljednjim usklađivanjem uvećana je za 1,74 KM. Julska je iznosila 562,28 KM.

Najniža penzija iz člana 81. Zakona o PIO-u za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina avgustovska penzija će iznositi 639,23 KM, u odnosu na julsku povećana je za 1,98 KM...

Penziju za avgust primiće ukupno 472.288 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,8 miliona KM.