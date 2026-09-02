Otišla kod frizera, pa skoro pala u nesvijest: Evo zašto svi idu na frizuru u Srpsku

Čak i kada pitaju za cijenu unaprijed, konačni račun često bude drastično veći.

"Imam kosu do ramena, izvukla sam pramenove plus preliv, skratila dva centimetra, stanjila kosu i osušila. 107 evra, van centra Rijeke", započela je svoju objavu jedna korisnica na Reditu i pokrenula lavinu komentara.

U objavi je izrazila frustraciju jer joj, kako tvrdi, cijena za istu uslugu svaka tri mjeseca raste za sedam do deset evra. Kao poređenje, navela je da je istu uslugu u junu prošle godine platila 68 evra.

"Ne znam kako vama, ali meni primanja nisu porasla za toliko poskupljenje", zaključila je ona.

Astronomske cijene u Zagrebu, a jeftinije u Varaždinu i Splitu

Rasprava koja je uslijedila otkrila je drastične razlike u cijenama frizerskih usluga širom Hrvatske, ali i u susjednim zemljama. Dok se cijena od 107 evra u Rijeci nekima čini visokom, komentari iz Zagreba pokazuju da je to ponekad i prosječna cijena.

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Korisnice iz glavnog grada Hrvatske navode da za pramenove i preliv plaćaju od 120 do 200 evra, a jedna je spomenula i prijateljicu čiji je račun dosegao vrtoglavih 300, pa čak i 500 evra. S druge strane, Varaždinska županija se ističe kao znatno povoljnija, gdje se ista usluga može dobiti za 50 do 80 evra, dok je najpovoljnije prošla jedna Splićanka koja je navela da istu uslugu u kvartovskom salonu plaća tridesetak evra.

Zbog drastičnih poskupljenja u Srpsku i BiH na frizuru

Zbog sve viših cijena, dio građana okreće se alternativnim rješenjima.

"Ja se šišam sama", napisala je jedna korisnica, dok su se drugi prisjetili kako su boju kupovali u drogerijama.

Frustracija je dovela do toga da su mnogi spremni na put u susjedne zemlje, pa je tako jedna komentatorka navela da je balajaž u BiH platila svega 45 evra. Cinični komentari poput "dok ovce plaćaju, treba ih šišati" sažimaju osjećaj dijela javnosti da su cijene prešle svaku mjeru.

Šta kažu frizeri?

Iako se mnogima čini da su cijene neopravdano visoke, vlasnici salona ističu da se suočavaju sa značajnim porastom troškova. Razlozi za poskupljenja su višestruki: rast cijena zakupa, režija i profesionalne kozmetike, nedostatak kvalitetne radne snage, te viši porezi.

Cijene frizerskih usluga rasle su osjetno brže od opšte stope inflacije, a uvođenje evra u Hrvatskoj dodatno je podstaklo zaokruživanje cijena naviše. Uprkos svemu, potražnja ne jenjava, što sugeriše da je odlazak frizeru za mnoge i dalje luksuz kojeg se ne žele odreći, prenosi Večernji.hr.