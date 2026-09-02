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Sjedište američkog komandanta zasuto balističkim raketama

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02.09.2026 10:24

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Иран напао базу у Њујорку
Foto: Screenshot / X

Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila da je uništila štab američkog komandanta u bazi Ali al-Salem u Kuvajtu u napadu raketama i dronovima.

"Sjedište i rezidencija američkog komandanta baze Ali al-Salem, hangar za dronove i rampa za raspoređivanje dronova su zapaljeni, ubijen je i određeni broj neprijateljskih elemenata, a uništen je i određeni broj dronova", navodi se u saopštenju IRGC.

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Prema njihovim navodima, napad na bazu u Kuvajtu je dio odmazde na sinoćni napad SAD u kojem je poginulo petoro ljudi, uključujući i jedno dete, a povrijeđeno skoro 70 na svadbenom veselju u, dok je njihov dom sravnjen sa zemljom.

"Kao odgovor na ovaj zločin, jutros su hrabri vojnici kopnenih snaga IRGC-a, istovremeno napadajući američke baze u Jordanu, Bahreinu i Erbilu, izvršili kombinovani napad raketama i dronovima na sjedište i rezidenciju američkog komandanta baze Ali al-Salem, ubivši brojne neprijateljske elemente", saopštila je IRGC.

Kako je istaknuto, napad nije usmjeren na građane Kuvajta.

"Ono što nas boli i brine jeste to što je američka vojska okupirala islamske zemlje, ubija djecu u terorističkim napadima", ističe IRGC.

Takođe se dodaje da napadi imaju za cilj da pomognu građanima Kuvajta da unište "američku dominaciju i brutalni cionistički režim" i izbore se slobodu i nezavisnost.

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Podsjetimo, IRGC je nešto ranije pokrenula napade na američke položaje u Jordanu, prenosi agencija "Tasnim". Izvedeni su, kako se navodi, balistički napadi na barake američkih marinaca u Kampu Tintin, gdje je ubijeno više američkih vojnika, a nekoliko hilkoptera američke vojske uništeno.

Sa druge strane, neimenovani izvor iz američke vojske demantovao je navode o smrti američkih vojnika, prenosi "Al Džazira".

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