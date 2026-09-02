Tramp: Ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne za pregovarački sto

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da "ne pokušava da natjera Iran" da sjedne za pregovarački sto, kao što je objavio Ej-Bi-Si njuz, za koji je kazao da prenosi lažne vesti.
- Uopšte me ne zanima da li će potpisati bezvrijedan, za njih, sporazum. Mnogo mi se više sviđa naša sadašnja pozicija, sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava - rekao je Tramp.
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Tramp je kazao da se Iran suočava sa "neizbježnim".
- Kada će iranski narod ustati i boriti se - upitao je Tramp.
(Tanjug)
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