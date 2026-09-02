Tramp: Ne pokušavam da natjeram Iran da sjedne za pregovarački sto

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da "ne pokušava da natjera Iran" da sjedne za pregovarački sto, kao što je objavio Ej-Bi-Si njuz, za koji je kazao da prenosi lažne vesti.

- Uopšte me ne zanima da li će potpisati bezvrijedan, za njih, sporazum. Mnogo mi se više sviđa naša sadašnja pozicija, sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava - rekao je Tramp.

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Tramp je kazao da se Iran suočava sa "neizbježnim".

- Kada će iranski narod ustati i boriti se - upitao je Tramp.

(Tanjug)