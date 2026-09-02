Drastičan preokret vremena: Stiže pad od 20 stepeni, pominje se i prvi snijeg

Meteorolog amater Ivan Ristić objavio je da se početkom druge dekade septembra prati mogućnost osjetnog zahlađenja i pada temperature za skoro 20 stepeni.

Ipak, kako je naglasio, za precizan datum promjene još je rano i potrebno je sačekati naredne prognoze.

"Vrelini se polako bliži kraj"

"Poslije ne znam koliko vremena imamo prve najave osjetnijeg zahlađenja, pratimo promjenu vremena početkom druge dekade septembra i pad temperature od skoro 20 stepeni. Za tačan datum moramo još malo da sačekamo, u svakom slučaju vrelini se polako bliži kraj, jedva čekam da najavim i prve sniježne padavine na planinama."

Prema njegovoj trenutnoj procjeni, početak druge dekade septembra mogao bi donijeti znatno drugačije vremenske prilike od onih na koje smo navikli tokom vrelog ljeta.

Pad temperature mogao bi biti drastičan

Ukoliko se ovakav scenario ostvari, razlika bi bila veoma primjetna, jer se najavljuje mogućnost pada temperature za gotovo 20 stepeni.

Ipak, dugoročnije meteorološke projekcije mogu značajno da se mijenjaju kako se približava prognozirani period. Zbog toga za sada nema konkretnog datuma, već se najavljuje dalje praćenje razvoja situacije.

Posebnu pažnju privukao je završetak objave u kojem je pomenuta i mogućnost prvih sniježnih padavina na planinama sa dolaskom hladnijeg dijela godine, prenosi Nova.rs.