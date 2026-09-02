Koliko su banke u Srpskoj zaradile za pola godine

Bankarski sektor u Republici Srpskoj u prvom polugodištu ostvario je neto dobit od 165,1 milion KM, koja je veća za 23 miliona KM ili 16,18 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi komercijalnih banaka u prvih šest mjeseci iznosili su 430,9 miliona KM i veći su za 14,6 milion KM ili 11,55 odsto u odnosu na isti period lani, navedeno je u preliminarnom kvartalnom izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

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U prvom polugodištu prihodi od kamata i slični prihodi iznosili su 266,3 miliona KM i veći su za 30,3 miliona KM ili 12,84 odsto u odnosu na isto polugodište prethodne godine, dok su operativni prihodi u tom periodu iznosili 164,6 miliona KM i veći su za 14,3 miliona KM ili 9,51 odsto u odnosu na prvo polugodište 2025.

U pomenutom periodu ukupni rashodi bankarskog sektora u Republici Srpskoj iznosili su 253,7 miliona KM i veći su za 20,4 miliona KM ili 8,74 odsto u odnosu na ukupne rashode u prvom polugodištu 2025. godine.

Ukupni krediti u prvih šest mjeseci iznosili su oko 7,79 milijardi KM, što je za 465,2 miliona KM ili 6,35 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

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Krediti dati stanovništvu u prvom polugodištu iznosili su nešto manje od četiri milijarde KM, što je za 248,6 miliona KM ili 6,64 odsto više, a krediti privatnim preduzećima iznose oko 2,54 milijarde KM i veći su za 52,3 miliona KM ili za 2,1 odsto u odnosu na 2025. godinu.

Depoziti u prvih šest mjeseci iznosili su oko 10,4 milijarde KM i veći su za nešto više od milijardu KM ili 11,26 odsto u odnosu na kraj prošle godine.

Depoziti građana iznosili su oko 6,16 milijardi KM, privatnih preduzeća i društava oko 1,85 milijardi KM, vlade i vladinih institucija oko 1,16 milijardi KM, a javnih i državnih preduzeća oko 445 miliona KM.

Štednja stanovništva iznosila je oko 3,12 milijardi KM, od kojih se oko 2,46 milijardi KM odnosi na oročenu štednju, a oko 658,6 miliona KM na štednju po viđenju.

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Broj zaposlenih u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj u prvom polugodištu iznosio je 3.172.