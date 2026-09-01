Sutra potpisivanje sporazuma o zajmu za unapređenje zdravstvenog sistema Srpske

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović potpisaće sutra u Banjaluci supsidijarni sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za "Projekat unapređenja zdravstvenih sistema – dodatno finansiranje", ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku.

Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite, te smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora u Savjetu ministara.

Posebna pažnja biće posvećena jačanju sistema nadzora nad bolestima, epidemioloških kapaciteta, kliničkih smjernica, digitalnih zdravstvenih sistema i efikasnijeg pružanja bolničkih usluga.

U saopštenju se dodaje da će se istovremeno jačati upravljanje i finansijska održivost zdravstvenih ustanova putem novog sistema finansijskog izvještavanja, upravljanja dugovima izmirenjem poreskih obaveza i korištenjem informacionih tehnologija.

Ceremonija potpisivanja biće održana u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u 14.00 časova, prenosi Srna.