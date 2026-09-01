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Zastrašujući slučaj: Dijete (13) ubodeno nožem u srce!

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01.09.2026 15:44

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Trinaestogodišnji dječak bori se za život nakon što je sinoć u tuči između dvije grupe u skopskoj opštini Čair izboden nožem.

Prema informacijama MUP-a, u tuči su povređena još dva maloletnika, ali lakše. U incidentu je učestvovalo pet osoba - četvoro maloletnika i jedna punoletna osoba, piše portal Sloboden Pečat.

Ministar zdravlja Sašo Klekovski potvrdio je ozbiljnost zdravstvenog stanja djeteta, naglasivši da ljekari čine sve što je u njihovoj moći.

"Ubod u srce, stanje je kritično. Naše misli su sa njim, ali medicina više nema mnogo toga što može da uradi", izjavio je Klekovski.

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Djevojka zadobila teške povrede: Tvrdi da ju je nožem napala maloljetnica (15)

Uhapšeni su 19-godišnjak i 13-godišnjak iz Skoplja, kod kojih su pronađeni noževi, pendrek i drugi predmeti.

"Dana 01.09.2026. godine policijski službenici Jedinice za nasilni kriminal pri SVR Skoplje priveli su B.I. (19) i 13-godišnjaka, obojicu iz Skoplja, postupajući po prijavi da je 31.08.2026. godine oko 22:00 časa na području Čaira došlo do fizičkog obračuna između dve osobe sa jedne strane i I.Z. (19), 13-godišnjaka i 16-godišnjaka, svi iz Skoplja. Sa druge strane, pri čemu je 13-godišnjak koji je priveden nožem naneo ubodne rane trojici lica iz suprotne grupe. I.Z. i 13-godišnjak zadobili su teške tjelesne povrede, dok je 16-godišnjak zadobio lakšu tjelesnu povredu", saopštio je MUP.

Izvršen je uviđaj na mjestu događaja, a za potrebe daljeg postupka oduzeti su tri noža, pendrek i drugi predmeti. Nakon potpunog dokumentovanja događaja, biće podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu Skoplje.

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Dječak

napad nožem

Srbija

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