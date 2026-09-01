U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

U loparskom naselju Peljave ponovo je počela da radi obnovljena područna osnovna škola u koju je upisano petoro učenika, saopšteno je iz Opštinske uprave Lopare.

Direktor Osnovne škole "Veljko Čubrilović" u Priboju Veljko Milovanović izrazio je zadovoljstvo dobrim početkom školske godine i upisom 18 prvačića u centralnoj školi i područnim odjeljenjima, što predstavlja značajan porast jer je prošle godine bilo upisano samo šest učenika.

Na području opštine Lopare u novoj školskoj godini, u tri centralne osnovne škole sa područnim odjeljenjima i Srednjoškolskom centru "Vuk Karadžić", upisana su 532 učenika, od kojih je 408 osnovaca i 124 srednjoškolca, prenosi Srna.