U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

Autor:ATV redakcija
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U loparskom naselju Peljave ponovo je počela da radi obnovljena područna osnovna škola u koju je upisano petoro učenika, saopšteno je iz Opštinske uprave Lopare.
Direktor Osnovne škole "Veljko Čubrilović" u Priboju Veljko Milovanović izrazio je zadovoljstvo dobrim početkom školske godine i upisom 18 prvačića u centralnoj školi i područnim odjeljenjima, što predstavlja značajan porast jer je prošle godine bilo upisano samo šest učenika.
Na području opštine Lopare u novoj školskoj godini, u tri centralne osnovne škole sa područnim odjeljenjima i Srednjoškolskom centru "Vuk Karadžić", upisana su 532 učenika, od kojih je 408 osnovaca i 124 srednjoškolca, prenosi Srna.
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