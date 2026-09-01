Logo

Miniću najveće priznanje za doprinos i podršku Bratuncu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.09.2026 13:29

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću biće dodijeljena Plaketa opštine Bratunac za 2026. godine, najveće priznanje ove lokalne zajednice, odlučeno je danas na sjednici Skupštine opštine.

Miniću će priznanje biti dodijeljeno povodom Dana opštine, 25. septembra, za doprinos i podršku, odnosno obezbjeđenje šest miliona KM za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata na području opštine.

Plaketom će biti nagrađen i vlasnik Tehničkog remonta iz Bratunca Slavenko Ristić za doprinos razvoju opštine i zapošljavanje, humanitarni rad i podršku mladim talentima.

Odbornici su donijeli nekoliko tehničkih odluka kojima se otklanjaju prepreke za realizaciju određenih projekata infrastrukture.

Zbog isteka mandata razriješen je dužnosti direktor Dječijeg obdaništa "Radost" Ivan Tomić koji je potom imenovan za vršioca dužnosti direktora te ustanove.

Usvojen je Akcioni plan za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu opštinske administracije po preporuci Službe za reviziju Republike Srpske, te Akcioni plan prevencije nasilja u porodici za period 2026- 2031.godina, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bratunac

priznanje

Savo Minić

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Новац

Društvo

Odluka Vlade na snazi: Olakšice roditeljima od danas

1 h

0
ТАБЕЛА: Поново оборен рекорд у Бањалуци, и то не мало

Banja Luka

TABELA: Ponovo oboren rekord u Banjaluci, i to ne malo

1 h

0
Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

Region

Štrajk glađu započelo 16 pritvorenika u podgoričkom zatvoru

1 h

0
ОЦ Јахорина

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo ima potencijal da bude među najtraženijim destinacijama u Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

ОЦ Јахорина

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo ima potencijal da bude među najtraženijim destinacijama u Srpskoj

1 h

0
Град Лакташи.

Gradovi i opštine

Laktaši - "najveći mali grad na svijetu" u srcu Lijevča polja

1 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Gradovi i opštine

Grad u Srpskoj daje jednokratnu pomoć penzionerima

3 h

0
Ситуација са пожарима у мјесту Зупци стабилна

Gradovi i opštine

Situacija sa požarima u mjestu Zupci stabilna

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

24

Ovo je tajna savršenog ajvara: Makedonci imaju jedan trik za paprike

14

19

Da li se sprema ekstremna zima? Evo šta otkriva Stogodišnji kalendar

14

15

Šta rade ovi ljudi: Prizor sa plaže na Jadranu zgrozio region

14

09

Tri horoskopska znaka procvjetaće na finansijskom polju u septembru

14

06

U Banjaluci počeo Ćevap fest

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima