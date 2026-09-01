Miniću najveće priznanje za doprinos i podršku Bratuncu

Predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću biće dodijeljena Plaketa opštine Bratunac za 2026. godine, najveće priznanje ove lokalne zajednice, odlučeno je danas na sjednici Skupštine opštine.

Miniću će priznanje biti dodijeljeno povodom Dana opštine, 25. septembra, za doprinos i podršku, odnosno obezbjeđenje šest miliona KM za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata na području opštine.

Plaketom će biti nagrađen i vlasnik Tehničkog remonta iz Bratunca Slavenko Ristić za doprinos razvoju opštine i zapošljavanje, humanitarni rad i podršku mladim talentima.

Odbornici su donijeli nekoliko tehničkih odluka kojima se otklanjaju prepreke za realizaciju određenih projekata infrastrukture.

Zbog isteka mandata razriješen je dužnosti direktor Dječijeg obdaništa "Radost" Ivan Tomić koji je potom imenovan za vršioca dužnosti direktora te ustanove.

Usvojen je Akcioni plan za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu opštinske administracije po preporuci Službe za reviziju Republike Srpske, te Akcioni plan prevencije nasilja u porodici za period 2026- 2031.godina, prenosi Srna.