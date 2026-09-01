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Grad u Srpskoj daje jednokratnu pomoć penzionerima

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01.09.2026 11:26

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Gradska uprava Foča uplatila je danas 35.000 KM na račun gradskog Udruženja penzionera kao pomoć za njihove najugroženije članove, a što je druga polovina sredstava planiranih ovogodišnjim budžetom.

Uz sredstva koja će iz sopstvenih izvora izdvojiti Udruženje penzionera, to će biti dovoljno da jednokratnu pomoć od 80 KM dobije oko 700 penzionera čija su primanja manja od 550 KM.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović, koji je danas posjetio Udruženje penzionera, podsjetio je da je prva polovina pomoći u istom iznosu od 35.000 KM podijeljena za vaskršnje praznike.

On je naveo da će se Gradska uprava truditi da u narednim godinama poveća grant za ovo udruženje, a najavio je i uređenje prostorija Udruženja i Kluba penzionera.

"Nastojaćemo da nađemo sredstva da adaptiramo ovaj prostor, da zamijenimo inventar, da okrečimo i osvježimo, da svi naši sugrađani koji ovdje dolaze imaju mnogo pristojniji i bolji kutak, nego što sada izgleda. Vidjećemo da li ćemo to uspjeti do kraja ove godine ili ćemo uvrstiti u budžet za narednu godinu, a isto tako grant za Udruženje penzionera iduće godine biće veći“, rekao je Vukadinović.

Predsjednik Udruženja penzionera Simo Mojović kaže da će jednokratna pomoć u iznosu od 80 KM za više od 700 najugroženijih penzionera biti podijeljena do kraja septembra.

"Pomoć je za sve one koji su ugroženi, zamislite penzionere sa 340 KM, šta on može. Nadamo se da će grant Gradske uprave u idućoj godini biti povećan - bez njihove pomoći ne bismo mogli obuhvatiti toliko penzionera", kaže Mojović.

Prema njegovim riječima, u prostorijama Udruženja penzionera, od sedamdesetih godina prošlog vijeka kada je naselje Samoborska izgrađeno, nije bilo većih ulaganja, izuzev što su prethodnih godina, uz pomoć Gradske uprave zamijenjena ulazna vrata i adaptiran mokri čvor.

"Sada su obećali da će promijeniti inventar i okrečiti, hvala im na tome. Ovo je mjesto gdje penzioneri borave", dodao je Mojović.

Uz kancelarije Udruženja nalazi se i Klub penzionera, takođe u vlasništvu Udruženja, gdje se penzioneri druže uz šah, karte i bar sa pristupačnim cijenama pića.

U Foči je trenutno 4.280 penzionera, od kojih su 3.950 članovi Udruženja.

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Jednokratna pomoć penzionerima

Jednokratna pomoć

jednokratna pomoć penzije

Foča

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