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Velika šteta od oluje u Prnjavoru: Prikupljaju se zahtjevi za procjenu

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 11:39

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Дио улице на улазу у град је потопљен, у градском парку "Љубав, вјера, нада" невријеме је оборило и поломило више стабала.
Foto: Srna

U Prnjavoru je u toku prijem zahtjeva za procjenu štete nakon olujnog nevremena koje je u subotu, 29. septembra, poharalo ovo područje, a vinariji "Fazan" u Lišnji uništilo gotovo 90 odsto roda.

Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i gradom u subotu je pogodilo područje Prnjavora, oštetilo krovove na stambenim i javnim objektima, a krupan grad nanio je štetu vozilima, poljoprivrednim usjevima i voćnjacima.

Šef Odsjeka za civilnu zaštitu u Prnjavoru Gorana Milijaš rekla je Srni da je prijem zahtjeva za procjenu štete u toku.

Nakon prijema zahtjeva od građana, Milijaševa je navela da Komisija za procjenu štete izaći na teren.

Najveća šteta na poljoprivrednim usjevima zabilježena je na području prigradskih naselja Lišnja i Galjipovci, gdje su snažan vjetar i krupan grad najviše štete nanijeli kukuruzu i voćnjacima.

Odgovorna osoba u Vinariji "Fazan" u Lišnji Nada Harijan rekla je Srni je su pretrpjeli štetu i na objektu sa kojeg je vjetar odnio dio krova, kao i da su već treći dan bez struje.

Šteta je pričinjena i na objektu Osnovne škole "Meša Selimović" u Lišnji, gdje je značajno oštećena krovna konstrukcija, zbog čega je voda prodrla u školske prostorije. Oštećene su učionice, zbornica, kancelarije direktora i stručnih saradnika, kao i hodnici škole.

Radnici škole su sanirali jedan dio štete, a obavljen je i pregled krova, školskih prostorija i električnih instalacija, dok su o svemu obaviještene nadležne institucije.

Невријеме у Прњавору

Gradovi i opštine

Nevrijeme poharalo Prnjavor, odnesen dio krova škole

Prema podacima iz školskog arhiva, krovna konstrukcija posljednji put je sanirana 6. septembra 1997. godine, a radove je tada finansiralo Ministarstvo inostranih poslova Danske.

Iz osiguranja "Grave" Srni je rečeno da su do 10.00 časova zaprimljene dvije prijave štete na motornim vozilima, u oba slučaja zbog oštećenja karoserije od leda.

U Beogradskoj ulici drvo je palo na vozilo, a njegov vlasnik Drago Stanić rekao je Srni da je pričinjena totalna šteta.

Oborena stabla blokirala su saobraćaj u Beogradskoj ulici, dok su putevi u zoni kod zgrade Šumarije bili neprohodni zbog polomljenog granja i drveća.

Uslijed pada stabala oštećeni su spomenici na gradskom groblju, kao i groblju gradske džamije.

Nevrijeme je izazvalo i prekid u snabdijevanju električnom energijom koje je tokom dana uspostavljeno, osim u Lišnji.

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Tagovi :

Prnjavor

Šteta

Materijalna šteta

Oluja

procjena štete

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