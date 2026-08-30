Osveštana zvona u manastiru Kranovac iz perioda Stefana Dragutina

Manastir Karanovac smješten je ispod planine Kozare u dolini rijeke Lubine, gdje su dugogodišnja arheološka istraživanja potvrdila postojanje nekadašnjeg srednjovjekovnog manastira iz perioda Stefana Dragutina iz loze Nemanjića.

Obnova manastira Karanovac počela je krajem 2021. godine, a Hram Uspenja Presvete Bogorodice osveštan je u ljeto 2025. godinu kasnije,osveštana su i zvona.Kumovi zvona, osim predsjednika Milorada Dodika, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i Željko Ćejić iz Banjaluke.

Tri zvona za manastirski hram Svete Trojice, koji je u izgradnji osveštao je Njegovo visokopreosveštenstvo vladika banjalučki Jefrem.služena je i sveta arhijerejska liturgija.

"Veličanstveno, a kad vidim djecu znači nastavak svega ovog i čuvanje tradicije i vrijednosti koje su zaista nepromjenjive",

"Da narod bude vijeran objektima i srpskoj pravoslavnoj crkvi i da se što više druži i dolazi na slave i na običaje i da propratimo sve svoje kao svi drugi narodi",

"Hvala Gospodu Bogu i našem mitropolitu Jefremu koji je ovdje podigao hram ako Bog da za koju godinu će se i ovo osveštati i oživjeće ovaj dio Potkozarja", rekli su vjernici za ATV.

Manastiri su sveta mjesta srpske pravoslavne crkve, zato je važno ne izgubiti trend obnove svega što su neprijatelji srpskog naroda rušili kaže Milorad Dodik, ujedno i Kum jednog od zvona. podsjeća na tešku istoriju svetinje.

"Naravno da je velika čast danas imati priliku da budem kum zvona ovde na hramu koji je dio kompleksa manstira Karanovac, koji je ovde srušen, koji je postojao ovde sve do negdje 16. vijeka a onda je najezdom Turaka na ovaj prostor bio sravljen sa zemljom", kaže Milorad Dodik.

Rušili su loši ali nisu uspjeli da unište inat, ponos, sjećanje i želju za obnovom.

"Želim da se zahvalim visokopreosvećenom mitropolitu gospodnu Jefremu na njegovoj posvećenosti i odluci da Naša ljepotica naš kamen temeljac postojanja na ovim prostorima zanovima i obnovimo i predamo vjernicima na upotrebu", poručio je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Manastiri su kroz istoriju predstavljali mjesta sabiranja i susreta kaže Željko Ćejić, kum trećeg zvona. A susreta tek treba biti. Očekuje se i nastavak građevinskih radova te uređenje cjelokupnog manastirskog kompleksa. Sve bi trebalo da bude gotovo u naredne dvije godine.