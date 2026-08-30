Počeo Sabor demobilisanih boraca: "Mi znamo zašto!" u Han Pijesku

U Komnici kod Han Pijeska počeo je Sabor demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, kojem prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

Saboru pod nazivom "Mi znamo zašto!", osim boraca, ratnih vojinih invalida i članova porodica poginulih boraca, prisustvuju narodni poslanici, predstavnici Srba u zajedničkim institucijama, predstavnici političkih partija.

Prisutni su i predstavnici velikog broj udruženja, gradonačelnici i načelnici lokalnih zajednica u Srpskoj, te veliki broj građana koji poštuju lik i djelo srpskog borca.

Sabor je počeo prisluživanjem svijeća, te pomenom poginulim borcima i nekadašnjem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, koji je prije tri dana preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Sabor je znak zahvalnosti svima koji su stvarali Srpsku i promocija ideje srpskog jedinstva.

Planirano je da danas na mjestu gdje je nekada bio motel "Jela" bude postavljen kamen temeljac za izgradnju spomen sobe Vojske Republike Srpske.

Han Pijesak je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu bio mjesto komandovanja i odluka koje je sprovodio Glavni štab Vojske Republike Srpske, a u ovoj lokalnoj zajednici održana je i prva smotra vojske i policije.