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Djevojčica preživjela četiri dana zatrpana u blatu, snimak rasplakao sve

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 13:00

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Спашавање дјевојчице затрпане у блату у Непалу.
Foto: Screenshot/Facebook

Sedmogodišnja djevojčica spasena je živa iz blata četiri dana nakon razorne bujične poplave koja je pogodila Nepal.

Četiri dana nakon katastrofalne bujične poplave u Nepalu, koja je razorila područja uz rijeke Bhotekoši i Trišuli, u subotu popodne spasena je sedmogodišnja djevojčica.

Djevojčica je pronađena živa zatrpana u Timureu, u opštini Gosainkunda, u okrugu Rasua.

„Tim koji je angažovan iz 20. čete Oružanih policijskih snaga Nepala u Dunčeu spasao je djevojčicu po imenu Širganga Ičai Magar. Pronađena je prekrivena blatom i povrijeđena”, navele su vlasti.

Policajci koji su učestvovali u spasavanju naveli su da je djevojčica helikopterom prebačena u Okružnu bolnicu u Dunčeu na liječenje.

Glavni hirurg bolnice u Dunčeu Sunil Kumar Das rekao je da je zdravstveno stanje spasene djevojčice bilo kritično, zbog čega je upućena u Univerzitetsku nastavnu bolnicu u Katmanduu na dalje liječenje.

Ranije su spaseni i roditelji djevojčice majka Gita Ičaimagar i otac Lok Bahadur Ičaimagar koji rade u ekspozituri jedne banke u Timureu. Oni su helikopterom prebačeni u Katmandu na liječenje.

Prema riječima inspektora Oružanih policijskih snaga Soman Gurunga, porodica je porijeklom iz okruga Argakanči.

Podsjetimo, u Nepalu je u poplavama, na granici sa Kinom, poginulo najmanje 734 osoba, dok se 2.498 vodi kao nestalo.

Kineski državni mediji su prenijeli da je sa njihove strane granice, u regionu graničnog prelaza Đirong na Tibetu, poginulo 16 osoba, dok je 546 nestalo.

Prelaz Đirong je glavni put za turiste koji pješače od glavnog grada Nepala, Katmandua do svete planine Kailaš na kineskom Tibetu. Poplave su se dogodile tokom jutarnjih sati 26. avgusta, nakon što se aktiviralo klizište na Himalajima koje je izazvalo raspadanje glečera. Prema podacima Američkog geološkog instituta, udar ogromne mase leda u dno doline registrovan je kao seizmički događaj magnitude 5,2 stepeni po Rihterovoj skali za zemljotrese, a velike količine leda i kamenja koje su dospjele u rijeku izazvale su poplave, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

spasavanje

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