U BiH pokrenuta aplikacija koja omogućava anonimnu prijavu nasilja

U BiH počela je da radi aplikacija "Prijavi nasilje", koja žrtvama omogućava da anonimno i bezbjedno, u nekoliko koraka, prijave nasilje nadležnim institucijama, a sistem pokriva cijelu zemlju i nudi direktan pristup policiji, SOS linijama i sigurnim kućama.

Sistem obuhvata cijelu BiH i omogućava pretragu i kontakt sa osam sigurnih kuća širom zemlje, nudi devet unaprijed pripremljenih obrazaca za prijavu, direktan pristup trima SOS linijama i broju 122, kao i detaljan bezbjednosni plan.

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Aplikaciju je razvila inicijativa "Košnica", a javnost je o njenom aktiviranju obavijestio poslanik u Skupštini KS Faruk Selmanović, navodeći da je projekat nastao zahvaljujući građanima, nakon što vlasti nisu pokazale interesovanje za takvo rješenje.

(Tanjug)