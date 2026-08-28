Sebiji Izetbegović vraćene poništene titule

Opštinski sud u Sarajevu donio je prvostepenu odluku kojom je poništavanje magistarskog rada Sebije Izetbegović proglašeno nezakonitim.

Nakon što je Univerzitet u Sarajevu poništio zvanje magistra Izetbegović je oduzete zvanja redovne profesorice na Medicinskom fakultetu UNSA-e, što je bio razlog da bude i razriješena sa čela KCUS-a.

Sud je konstatovao da je odluka Senata i rektora UNSA donesena nakon "duže medijske kampanje inicirane izvan akademske zajednice".

Izetbegović je tužbu podnijela u martu 2023. godine. Tražila je poništavanje odluke Senata i rješenje rektora UNSA. Tim odlukama poništen je njen upis u matičnu knjigu magistranata iz 1998. godine. UNSA je tvrdila da ona nije ispunila ispitne obaveze na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta.

Predmet je vraćen Opštinskom sudu u Sarajevu, a Sudu je naloženo da po hitnom postupku donese meritornu odluku.