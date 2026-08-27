Logo

Vulić: I bošnjačke stranke ukazuju na probleme u biračkim odborima u Doboju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:50

Komentari:

1
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић
Foto: ATV

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da su na nepravilnosti u vezi sa imenovanjem biračkih odbora u Doboju, nakon SNSD-a i DEMOS-a, primjedbe na ovaj proces dale i bošnjačke stranke.

Ona je napomenula da je Stranka za BiH uputila Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ BiH zahtjev za poništenje svih SG1 obrazaca za prijavu članova biračkih odbora koji su, kako navode, potpisani i ovjereni od neovlaštenih lica, te predati u izbornim jedinicama na teritoriji Republike Srpske.

“Ovaj zahtjev pokazuje da pitanja zakonitosti i regularnosti rada biračkih odbora nisu problem samo jedne političke opcije, već da na njih ukazuju stranke iz različitih političkih blokova”, ocijenila je Vulićeva.

Ona je naglasila da se od CIK-a očekuje da ove navode hitno provjeri i osigura da sastav biračkih odbora bude u skladu sa zakonom i da izborni proces bude potpuno transparentan i regularan.

Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora Stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner Pokreta sigurna Srpska.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sanja Vulić

Doboj

GIK

Komentari (1)

Više iz rubrike

Закључен списак: Колико има бирача у БиХ?

BiH

Zaključen spisak: Koliko ima birača u BiH?

2 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik o pritiscima na Srbe u zajedničkim institucijama: Neprihvatljivo

16 h

12
Вулић поднијела приговор ГИК-у Добој: "Изборни процес није ничија политичка прћија"

BiH

Vulić podnijela prigovor GIK-u Doboj: "Izborni proces nije ničija politička prćija"

1 d

3
Муфтија Дедовић уводи шеријат у БиХ: Позивају институције да поштују "фетву"

BiH

Muftija Dedović uvodi šerijat u BiH: Pozivaju institucije da poštuju "fetvu"

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

13

14

Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

13

12

Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

13

03

BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

12

58

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima