Vulić: I bošnjačke stranke ukazuju na probleme u biračkim odborima u Doboju

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da su na nepravilnosti u vezi sa imenovanjem biračkih odbora u Doboju, nakon SNSD-a i DEMOS-a, primjedbe na ovaj proces dale i bošnjačke stranke.

Ona je napomenula da je Stranka za BiH uputila Centralnoj izbornoj komisiji /CIK/ BiH zahtjev za poništenje svih SG1 obrazaca za prijavu članova biračkih odbora koji su, kako navode, potpisani i ovjereni od neovlaštenih lica, te predati u izbornim jedinicama na teritoriji Republike Srpske.

“Ovaj zahtjev pokazuje da pitanja zakonitosti i regularnosti rada biračkih odbora nisu problem samo jedne političke opcije, već da na njih ukazuju stranke iz različitih političkih blokova”, ocijenila je Vulićeva.

Ona je naglasila da se od CIK-a očekuje da ove navode hitno provjeri i osigura da sastav biračkih odbora bude u skladu sa zakonom i da izborni proces bude potpuno transparentan i regularan.

Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora Stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner Pokreta sigurna Srpska.