Vulić podnijela prigovor GIK-u Doboj: "Izborni proces nije ničija politička prćija"

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da je podnijela prigovor Gradskoj izbornoj komisiji /GIK/ Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore.

"Zatražila sam da se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH", istakla je Vulićeva.

Ona je uputila pitanje institucijama na nivou BiH i CIK-u dokle će ćutati dok dvije "trojke", srpska i bošnjačka, urušavaju Dejtonski sporazum i interese srpskog naroda u Republici Srpskoj.

"Da li CIK BiH vidi ono što građani vide? Da li će institucije BiH i CIK, ako se ovakve stvari budu tolerisale, postati saučesnik u toj politici?", upitala je Vulićeva.

Ona smatra da na ta pitanja CIK mora dati jasan odgovor i upozorava da "izborni proces nije ničija politička prćija, a institucije ne smiju biti servis bilo koje `trojke`".

Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora Stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner Pokreta sigurna Srpska.