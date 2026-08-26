Vulić podnijela prigovor GIK-u Doboj: "Izborni proces nije ničija politička prćija"

Autor:ATV redakcija
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Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da je podnijela prigovor Gradskoj izbornoj komisiji /GIK/ Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore.
"Zatražila sam da se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH", istakla je Vulićeva.
Ona je uputila pitanje institucijama na nivou BiH i CIK-u dokle će ćutati dok dvije "trojke", srpska i bošnjačka, urušavaju Dejtonski sporazum i interese srpskog naroda u Republici Srpskoj.
"Da li CIK BiH vidi ono što građani vide? Da li će institucije BiH i CIK, ako se ovakve stvari budu tolerisale, postati saučesnik u toj politici?", upitala je Vulićeva.
Ona smatra da na ta pitanja CIK mora dati jasan odgovor i upozorava da "izborni proces nije ničija politička prćija, a institucije ne smiju biti servis bilo koje `trojke`".
Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora Stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner Pokreta sigurna Srpska.
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