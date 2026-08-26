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Muškarac uhapšen kod američkog Kapitola, u kamionetu prevozio giljotinu!

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 10:53

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Возио гиљотину у камионету код америчког Капитола ухапшен полиција
Foto: X/The U.S. Capitol Police/printscreen

Muškarac iz južne Kalifornije uhapšen je u blizini zgrade Vrhovnog suda SAD u Vašingtonu jer je u zadnjem dijelu svog kamioneta prevozio giljotinu, saopštila je policija Kapitola.

Policija je navela da je 35-godišnji Filan-Tam-Duj Le iz mjesta Džulijan u okrugu San Dijego uhapšen zbog sumnje da je nosio opasno oružje, prenosi „El-Ej tajms“.

Giljotina je uočena u zadnjem dijelu kamioneta, koji je bio nepropisno parkiran u bloku Istočne Kapitol ulice, u neposrednoj blizini zgrade Vrhovnog suda SAD, kao i američkog Kapitola i Kongresne biblioteke.

Motiv zbog kojeg je Le došao u Vašington za sada nije poznat, a policija istražuje njegovu prošlost kako bi utvrdila zbog čega je prešao oko 4.180 kilometara kako bi u svom kamionetu prevezao giljotinu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako policajci uklanjaju giljotinu iz crnog kamioneta, koji je kasnije odšlepan.

Giljotina, mehanička sprava za izvršenje smrtne kazne odsijecanjem glave, postala je jedan od simbola perioda Vladavine terora tokom Francuske revolucije.

Dobila je ime po francuskom ljekaru Žozefu Injasu Gijotenu, koji je predložio njeno korišćenje kao humaniji način kažnjavanja. Prvi put je upotrebljena 25. aprila 1792. godine u Parizu, a u Francuskoj je korišćena za izvršenje smrtnih kazni sve do 1981. godine.

(RTS)

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vozio giljotinu u kamionetu

kalifornija

Vrhovni sud SAD

Policija

hapšenje

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