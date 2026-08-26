Poginulo najmanje osam ljudi u poplavama u Nepalu

Najmanje osmoro ljudi poginulo je u poplavama u Nepalu, saopštile su nadležne službe.

Iz službi navode da su poplave uništile brojna sela, te da su oštetile puteve, mostove i lokacije energetskih projekata u područjima blizu Tibeta.

Vlasti Tibeta prijavile su "velike gubitke" i određen broj nestalih u klizištima, javila je Sinhua.

Pozivajući se na nepalske zvaničnike, Rojters je javio da je nivo vide u ugroženim područjima u Nepalu previše visok da bi spasilački helikopteri mogli da slete.

Zvaničnik Narendra Parijar rekao je Rojtersu da bi broj žrtava mogao biti veliki, te da je moguća velika materijalna šteta, ali da se razmjere trenutno ne mogu predvidjeti sa sigurnošću, prenosi Srna.