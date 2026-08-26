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Upozorenje za građane: Nastavljaju se vrućine, temperaturni pik u petak

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 11:13

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Жена стоји испред црева која прскају воду у Келну, у Њемачкој, у сриједу, 29. јула 2026. године. Наредни дани ће остати врући у Сјеверној Рајни-Вестфалији, са температурама које достижу и до 36 степени.
Foto: Tanjug/Oliver Berg/dpa via AP

Pred nama je novi period sušnog i izuzetno toplog vremena. Prema najnovijim prognozama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, već od četvrtka očekuje se nagli porast temperatura, dok će zbog suše i jakog vjetra rizik od požara biti znatno povećan.

Temperaturni pik u petak

Toplotni talas zahvatiće naše krajeve već u četvrtak, 27. avgusta, kada će se maksimalne temperature vazduha kretati od 33°S do 37°S, a u višim predjelima oko 28°S.

Vrhunac vreline očekuje se u petak, 28. avgusta, kada će žive u termometru dostizati od 35°S pa sve do ekstremnih 41°S (oko 31°S u planinskim predjelima).

Od subote, 29. avgusta, pa do 2. septembra temperature će biti u blagom padu, ali i dalje veoma visoke — između 30°S i 37°S, dok se u višim predjelima očekuje oko 25°S. Novo kratkotrajno osveženje prognozira se oko 3. septembra.

Opasnost od požara: Duvaće i jak vjetar

U petak i subotu situaciju će dodatno komplikovati umjeren do jak zapadni vjetar sa udarima od 30 do 60 km/h.

Zbog kombinacije visokih temperatura, dugotrajnog nedostatka padavina i povremeno jakog vetra, u narednim danima rizik od nastanka, širenja i jačanja požara na otvorenom biće znatno povećan. Nadležni apeluju na građane da budu maksimalno oprezni i da ne pale vatru na otvorenom prostoru.

Suša se nastavlja: Bez ozbiljnijih kiša do druge polovine septembra

Olakšanje u vidiku padavina se ne nazire. Kratkotrajne i slabe kiše moguće su tokom vikenda i ponovo oko 3. septembra, ali će njihove količine biti zanemarljive. Prema trenutnim srednjoročnim i mjesečnim prognozama, značajnije i dugotrajnije padavine ne očekuju se najmanje do druge polovine septembra.

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