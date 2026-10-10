Logo

Velika sreća stiže: Ova 3 znaka ulaze u period ogromnog izobilja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.10.2026 19:53

Komentari:

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Foto: Diego Fioravanti/Pexels

Život ponekad liči na niz uspona i padova čas brinete zbog novca, čas čeznete za ljubavlju. Međutim, sada se otvara poseban trenutak: velika sreća stiže i sve se konačno vraća na svoje mjesto.

Tri horoskopska znaka ulaze u fazu u kojoj se srce i finansije konačno usklađuju. Ovo nije samo obećanje, već prilika da osjetite kako se sigurnost i emocija stapaju u jedinstveno iskustvo.

Vaga: Ravnoteža koju ste dugo tražili

Za Vage je harmonija ključ, a ovaj period donosi balans za kojim ste dugo tragali. Poslovne odluke postaju jasnije, a finansije se stabilizuju kroz mudre pregovore i saradnje. U ljubavi osjećaj ravnoteže donosi mir i sigurnost, jer vas partner prati u svakom koraku.

Sreća stiže i sve se vraća u sklad: ljubav i novac se stapaju u jedno iskustvo, pa imate osjećaj da ste konačno na pravom mjestu.

Strijelac: Avantura se pretvara u stabilnost

Strijelci, vaš avanturistički duh sada donosi plodove. Putovanja, nova iskustva i hrabrost da rizikujete otvaraju vrata ka finansijskom uspjehu. Ljubavne prilike stižu kroz spontane susrete i iskrene emocije. Osjećaj slobode sada prelazi u stabilnost, a upravo vam taj paradoks donosi sreću.

Talas sreće vraća se u vašu svakodnevicu: novac i ljubav se spajaju u jedno i daju vam snagu da nastavite istraživati svijet.

Ribe: Ostvaruju im se želje, a stiže i novac

Ribe ulaze u period kada ih intuicija vodi ka pravim odlukama. Kreativni projekti donose finansijsku sigurnost, dok nježnost i empatija otvaraju vrata ljubavi.

Osjećaj povezanosti sa sobom i drugima sada postaje izvor sreće. Sve vam se vraća kroz sposobnost da vjerujete unutrašnjem glasu, a novac i ljubav se stapaju u jedno i donose vam mir i inspiraciju.

Za sva tri znaka ovaj zaokret ne prolazi preko noći.

Astrološki ciklusi variraju, ali se energija ovog perioda blagostanja osjeća nekoliko mjeseci, pa ima vremena da se sreća primijeti i u novčaniku i u srcu.

Kako da iskoristite ovaj talas sreće

Za novac: Iskoristite prilike koje vam mogu donijeti više finansija i ne propuštajte šanse za zaradu.

Za ljubav: Otvorite srce, pokažite osjećanja i dozvolite da vam lijepi trenuci uljepšaju svakodnevicu.

Sreća je za sve: Čak i ako vaš znak nije među ova tri, ne gubite nadu. I vas mogu iznenaditi lijepe vijesti, novi susreti i prilike koje donose radost.

Veliki preokret donosi priliku da se ljubav i novac spoje u jedno. Ako ste Vaga, Strijelac ili Ribe, spremite se, jer univerzum nagrađuje trud, iskrenost i otvoreno srce, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

novčani horoskop

finansijski horoskop za oktobar

Pare

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник САД-а Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће прије него што се укрца у хеликоптер „Марин ван”, у суботу, 26. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Ukrajini potreban novi lider - Zelenski imao više prilika

3 h

1
Топлана Приједор. Утовар дрвета.

Gradovi i opštine

Sve spremno za početak grejne sezone u Prijedoru

4 h

0
Хуманитарна организација „Косовско Поморавље"

Srbija

Diplomu zamijenila Partešom: Marija i Nikola vraćaju osmeh djeci na KiM

4 h

0
Зграда Владе Републике Српске

Republika Srpska

Kako se formira izvršna vlast u Srpskoj?

4 h

0

Više iz rubrike

Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi finansijski bum: Brige o dugovima postaće prošlost

5 h

0
Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.

Zanimljivosti

Kraj novčanih briga za tri znaka: Novac stiže do kraja oktobra

10 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 10. oktobar: Jedan znak očekuje važna prilika

14 h

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Ova tri znaka ulaze u najsrećniji dio života

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

56

Dmitrijev: Trampova izjava o Zelenskom - istorijska

21

47

Smrtonosni uragan pogodio Ameriku: 868.000 ljudi bez struje, broje se mrtvi

21

37

Sutra obavezno uradite ovo: Veliki praznik donosi riječi koje liječe

21

32

ABA liga: Poraz Igokee u Laktašima

21

15

Oprez, nova opasna prevara: Lažni AI alati kradu vaše poslovne naloge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima