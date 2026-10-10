Borac bolji od BSK-a pred put u Atinu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca savladali su BSK rezultatom 2:0 u utakmici devetog kola Premijer lige BiH.
Bio je ovo prvi međusobni susret banjalučkih rivala u Premijer ligi, a golove za “crveno-plave” postigli su Luka Juričić u 54. i Matej Deket u 78. minutu.
Meč je riješen u drugom poluvremenu, nakon što su u prvom dijelu igre i jedni i drugi imali prilike da povedu.
Borac je ovom pobjedom prestigao Zrinjski na vrhu tabele, ali će “plemići” već sutra imati priliku da se vrate na lidersku poziciju, ukoliko savladaju Slogu u Doboju.
Za Borac iduće sedmice kreću i izazovi u Ligi konferencija. Već u četvrtak na programu je gostovanje Panatinaikosu u Atini.
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