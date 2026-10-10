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Borac bolji od BSK-a pred put u Atinu

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10.10.2026 20:23

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Фудбалери Борца савладали су БСК
Foto: FK Borac

Fudbaleri Borca savladali su BSK rezultatom 2:0 u utakmici devetog kola Premijer lige BiH.

Bio je ovo prvi međusobni susret banjalučkih rivala u Premijer ligi, a golove za “crveno-plave” postigli su Luka Juričić u 54. i Matej Deket u 78. minutu.

Meč je riješen u drugom poluvremenu, nakon što su u prvom dijelu igre i jedni i drugi imali prilike da povedu.

Borac je ovom pobjedom prestigao Zrinjski na vrhu tabele, ali će “plemići” već sutra imati priliku da se vrate na lidersku poziciju, ukoliko savladaju Slogu u Doboju.

Za Borac iduće sedmice kreću i izazovi u Ligi konferencija. Već u četvrtak na programu je gostovanje Panatinaikosu u Atini.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

Fudbal

FK BSK

Premijer liga BiH

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