Borac bolji od BSK-a pred put u Atinu

Fudbaleri Borca savladali su BSK rezultatom 2:0 u utakmici devetog kola Premijer lige BiH.

Bio je ovo prvi međusobni susret banjalučkih rivala u Premijer ligi, a golove za “crveno-plave” postigli su Luka Juričić u 54. i Matej Deket u 78. minutu.

Meč je riješen u drugom poluvremenu, nakon što su u prvom dijelu igre i jedni i drugi imali prilike da povedu.

Borac je ovom pobjedom prestigao Zrinjski na vrhu tabele, ali će “plemići” već sutra imati priliku da se vrate na lidersku poziciju, ukoliko savladaju Slogu u Doboju.

Za Borac iduće sedmice kreću i izazovi u Ligi konferencija. Već u četvrtak na programu je gostovanje Panatinaikosu u Atini.